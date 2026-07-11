福建晋江鞋厂火灾︱天台蓄水池打捞出多具遗体 生还者：火势太大躲进求生｜有片

福建省泉州晋江市陈埭镇「辉腾鞋厂」前日（9日）发生的夺命大火已造成28人遇难。随着搜救结束，更多极度惨烈的逃生细节与行业黑幕相继曝光。目击者及救援人员透露，火灾发生时厂房窗户被铁栅栏封死阻断逃生，楼道又堆满鞋材杂物，导致多名受困工人退无可退，在绝望中爬上楼顶、跳入十多平方米的蓄水池企图避难。消防员其后在天台蓄水池内陆续打捞出多具工人遗体，场面令人心酸。

玻璃窗焊死铁栅栏无处逃

据《南风窗》等内媒专访目击者张先生指，火警于9日中午12时4分爆发，一层冲床工场起火后，赤红的火焰伴随玻璃碎裂声迅速向上蔓延。张先生指出，厂房窗户内竟加装了一层铁栅栏，彻底封死了逃生通道。

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大火延烧至下午，多名工人在烈火与塑料、皮革烧焦的刺鼻毒气夹击下避无可避，纷纷逃往天台。有附近居民在邻近高楼亲眼目睹，火势愈发猛烈并烧毁楼顶的塑料鞋楦，受困工人无奈下纷纷跳进天台的蓄水池。火势受控后，消防员围在天台蓄水池，在短短一小时内便从水中打捞出至少6具遇难工人的遗体。

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遇难者多为青年工 无合约无社保

据了解，该厂主要为多间国际运动品牌代工，年产量达300万双，常年无淡季。火灾发生时厂内有239人，遇难者多为三、四十岁来自四川、江西等地的计件车工。他们为多车几双鞋、多赚点计件工资，主动在午休时间留在车间加班，未料竟踏上不归路。

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曾于该厂工作的女工陈琪透露，当地除了知名大厂外，中小型鞋厂普遍存在「无合约、无社保、无消防演练」的潜规则，工人保障极低。目前福建省政府已成立事故调查组，查封企业账户并拘捕负责人，誓将全面彻查并严肃追责。