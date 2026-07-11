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「巴威」减弱至强台风 北京180间旅游景区关闭

即时中国
更新时间：08:54 2026-07-11 HKT
发布时间：08:50 2026-07-11 HKT

台风「巴威」昨由超强台风减弱为强台风级别，中央气象台首席预报员向纯怡分析，「巴威」路径有调整，可能不会登陆或擦过台湾，而是直接正面袭击浙闽沿海，浙江温岭海面昨午出现高达4米涌浪。

或正面袭击浙闽沿海

中央气象台7月11日6时继续发布台风橙色预警。台风「巴威」今天（11日）凌晨由台风级加强为强台风级。预计，「巴威」将以每小时30～35公里的速度向西北方向快速移动，强度变化不大，并逐渐向浙闽沿海靠近，将于12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一带沿海登陆（强台风级或台风级，13～14级，38～45米/秒），登陆后向西北转偏北方向移动，强度逐渐减弱。

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降雨预测。
降雨预测。
大风预测。
大风预测。

 

北京市气象台预报，昨午至今晚将有强降雨过程，7区发布暴雨红色预警。截至昨日中午，全市180间旅游景区关闭，176间帐篷露营地、4311间乡村民宿暂停营业，已转移超5.7万人。原定周末举行的李荣浩「黑马」世界巡回演唱会天津站演出延期，李荣浩发文致歉，强调安全第一。

台湾气象署昨发出海上和陆上台风警报，台北、新北、桃园等逾10个县市停工停课，多班航班取消。台湾北部沿岸昨早风势增强，宜兰乌石港海面有大浪，台东观测到最高8.1米巨浪。宜兰苏澳渔港、花莲等地有过千艘渔船回港避风，停止出海作业。
 

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