Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7网红网店偷税被罚2900万

即时中国
更新时间：08:45 2026-07-11 HKT
发布时间：08:44 2026-07-11 HKT

国家税务总局昨曝光7宗网络主播、网店偷税案，追缴税款、滞纳金和罚款共逾2900万。涉案网红均为「高流量低申报」，有人每天直播、粉丝打赏，两年缴税仅几百元；有营收2亿元（人民币，下同）的网店偷税后即使注销仍被查，补税近千万。

税务总局通报指，直播带货主播许静婉粉丝量逾600万，惟申报缴纳个人所得税极少；另一主播汪一芳粉丝量近百万，惟4年间仅申报缴纳个人所得税2000余元。此外，主播郭晓峰粉丝量240万，帐号销售量累计百万单，4年间缴纳税款合计仅1.35万元；主播陈旭在2022年至2024年间几乎每天直播，粉丝量100多万，粉丝常打赏，可他2022年度个人所得税申报收入为0元，2023年度缴纳个人所得税仅几百元。税务部门调查后，对以上4名网络主播追讨税款、加收滞纳金并作出罚款，合计金额超过1336万元，已全数追缴入库。

另外3宗网店偷逃税案件中，山东税务部门调查发现，2023年至2024年间，聊城开发区奶泡商贸经营部网店在电商平台销售化妆品、护肤品，以多种方式隐匿经营收入2.07亿元，后又通过注销公司来逃避纳税，最终补税被罚971.29万元。

最Hit
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
影视圈
11小时前
世界杯2026｜拉文斯后备上阵犯错 西班牙淘汰比利时晋4强。路透社
世界杯2026｜拉文斯后备上阵犯错 西班牙淘汰比利时晋4强
足球世界
4小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
13小时前
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
影视圈
15小时前
乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事
乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事
影视圈
15小时前
郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗
02:17
郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗
影视圈
10小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
强台风巴威威胁台日浙闽 今明高铁及多间航空公司班次延误或取消（附列表）
突发
2小时前
Threads@evlu7770
狗只入食肆｜百份百餐厅锦英分店撤回申请：店面空间有限
社会
2分钟前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
21小时前