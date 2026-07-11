7网红网店偷税被罚2900万

国家税务总局昨曝光7宗网络主播、网店偷税案，追缴税款、滞纳金和罚款共逾2900万。涉案网红均为「高流量低申报」，有人每天直播、粉丝打赏，两年缴税仅几百元；有营收2亿元（人民币，下同）的网店偷税后即使注销仍被查，补税近千万。

税务总局通报指，直播带货主播许静婉粉丝量逾600万，惟申报缴纳个人所得税极少；另一主播汪一芳粉丝量近百万，惟4年间仅申报缴纳个人所得税2000余元。此外，主播郭晓峰粉丝量240万，帐号销售量累计百万单，4年间缴纳税款合计仅1.35万元；主播陈旭在2022年至2024年间几乎每天直播，粉丝量100多万，粉丝常打赏，可他2022年度个人所得税申报收入为0元，2023年度缴纳个人所得税仅几百元。税务部门调查后，对以上4名网络主播追讨税款、加收滞纳金并作出罚款，合计金额超过1336万元，已全数追缴入库。

另外3宗网店偷逃税案件中，山东税务部门调查发现，2023年至2024年间，聊城开发区奶泡商贸经营部网店在电商平台销售化妆品、护肤品，以多种方式隐匿经营收入2.07亿元，后又通过注销公司来逃避纳税，最终补税被罚971.29万元。