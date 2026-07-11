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兰州中川机场收编3流浪猫 玻璃捕鼠办变打卡热点

即时中国
更新时间：00:01 2026-07-11 HKT
发布时间：00:01 2026-07-11 HKT

英国有唐宁街19岁的首席捕鼠大臣Larry；甘肃也有机场设有捕鼠办，人气喵星人「丧彪」一家三口，由流浪猫晋身为「捕鼠官」，带挈机场成为热门打卡点。

全网征集名字

据《华西都市报》报道，兰州中川机场近日因为一个玻璃猫舍在网上人气急升。报道指，猫舍设于机场D58登机口附近，「旅客通过安检后，下电梯就可以看见。」

封闭的玻璃猫舍，住著猫爸「丧彪」、猫妈「翠花」和猫崽「小翠果」一家三口。牠们原本是流浪猫，今年初被机场「收编」，任命为「中川捕鼠办主任」与「副主任」，并向全网征集名字，最终确定公猫取名为「丧彪」，母猫取名为「翠花」。

中川机场官方帐号介绍，4月底，「丧彪」完成健康检查、绝育后正式上岗。「翠花」在宠物医院剖腹产生下「小翠果」后，母女6月一同回到「捕鼠办」猫舍，一家三口共同驻守「捕鼠岗位」，吸引大量往来旅客驻足拍照。

据兰州中川机场工作人员表示，猫舍里配备有猫窝、猫爬架、空气净化器等设施，并有专人照料，定期驱虫、打疫苗。由于怕猫猫会伤人，「丧彪」一家多数在猫舍内生活，只会偶尔放出来。

 
 
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