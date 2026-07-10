清华求真书院预科班多名学生不合格 丘成桐：会改革招生方式
更新时间：21:48 2026-07-10 HKT
发布时间：21:48 2026-07-10 HKT
发布时间：21:48 2026-07-10 HKT
国际知名数学家丘成桐任院长的清华大学求真书院，近日被爆多名预科生成绩不合格。丘成桐回应指，会改革招生方式，不会招只想入名校的学生。
未过考核不能正式入清华
7月初，清华大学求真书院2026级预科班多名学生被爆在学习4个月后，数学分析、线性代数成绩不及格，补考高考数学试卷成绩仅110分左右（满分150分）等原因，面临无法正式入学。
消息引起外众质疑，指如果学生连基础课程都未通过，书院应反思前期选拔能否真正识别数学潜质，不要让学生承担不能入学的结果。
求真书院的「丘成桐数学科学领军人才培养计划」，采用自主招生，学生经多轮数学测试、面试进入预科，经过4个月培养，考察合格可被清华正式录取。
求真书院10日向上观新闻确认，有少数预科生因成绩未通过考核而未能正式录取。
以培养数学大师为目标
《北京日报》报道，丘成桐表示，将进一步改革招生方式，希望学生能够尽快找到适合自己的发展路径，而不是进入求真书院之后，面临学业难以为继的困境。
他表示，过去5年求真书院是摸著石头过河，网上有一些争议很正常。但是该院办学目标一直是希望培养数学领域的学术研究型人才，培养未来的数学大师。
最Hit
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
2026-07-09 13:00 HKT
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
2026-07-09 15:10 HKT