清华求真书院预科班多名学生不合格 丘成桐：会改革招生方式

国际知名数学家丘成桐任院长的清华大学求真书院，近日被爆多名预科生成绩不合格。丘成桐回应指，会改革招生方式，不会招只想入名校的学生。

未过考核不能正式入清华

7月初，清华大学求真书院2026级预科班多名学生被爆在学习4个月后，数学分析、线性代数成绩不及格，补考高考数学试卷成绩仅110分左右（满分150分）等原因，面临无法正式入学。

消息引起外众质疑，指如果学生连基础课程都未通过，书院应反思前期选拔能否真正识别数学潜质，不要让学生承担不能入学的结果。

求真书院的「丘成桐数学科学领军人才培养计划」，采用自主招生，学生经多轮数学测试、面试进入预科，经过4个月培养，考察合格可被清华正式录取。

求真书院10日向上观新闻确认，有少数预科生因成绩未通过考核而未能正式录取。

以培养数学大师为目标

《北京日报》报道，丘成桐表示，将进一步改革招生方式，希望学生能够尽快找到适合自己的发展路径，而不是进入求真书院之后，面临学业难以为继的困境。

他表示，过去5年求真书院是摸著石头过河，网上有一些争议很正常。但是该院办学目标一直是希望培养数学领域的学术研究型人才，培养未来的数学大师。