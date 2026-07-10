长沙女霸人车位8日被堵发烂渣 惹公愤遭起底原来在体育局当官

内地再发生引起社会关注的霸占私人车位事件。湖南长沙有女车主，占用他人车位，留下假电话、谎称出差，野蛮女车主之后在停车场遭「人赃并获」，仍拒绝道歉移车，反报警两次指自己汽车被堵，要求受害人道歉。事件迅速被全网关注，网民纷纷声讨嚣张女车主，有网民起底发现，野蛮女原来是当地体育局副处长。

为瞓觉谎称出差拒移车

长沙德峰小区业主闵先生，6月30日晚发现耗资8万元人民币购入的私家车位，遭一辆红色车占用，致电车上留下的移车电话，发现是假号码。经管理处找到红色车的女车主彭女士要求移车，对方却声称已出差，要3、4天才回长沙。

同晚，闵先生在停车场发现彭女士现身，打破其出差谎言，女车主仍理所当然指之前「在楼上睡觉，不想下楼」，且在闵先生当场捉到后仍拒绝移车及道歉，更两度报警反告闵先生堵了她的车，即使警方判定彭女无理要求她移车，但彭女仍拒绝。

闵先生愤而找人焊接U型钢管，彻底围堵彭女的车，令其无法驶走，逼对方道歉赔偿。闵先生又将事件经过及证据发到网上，令事件迅速升温，同屋苑业主也纷纷前来声援。

满足霸王要求始肯道歉

有网民揭发彭女士是当地体育局一名副处长彭慕曦，令网民更加愤怒，认为彭女持官威作恶，舆情发酵后，体育局介入调解，彭女起初仍提连串不合理要求，包括赔偿500元但拒道歉；不能出具调解同意书；不能公开道歉视讯；道歉后业主必须为围堵车辆向她赔礼等霸王要求，遭闵先生拒绝，经11小时调解失败。

彭女疑因身份被公开，压力之下，于8日才肯当面道歉。

网民继续追击嚣张跋扈的彭慕曦，发现她2023年4月被公示录用，短短两年后已任副处长，质疑是火箭式升职。闵先生亦透露，事件公开后，遭有势力人士威胁。

7月9日，长沙市体育局发布通报，确认涉事人员是「我局工作人员」，正会同公安、属地街道开展全面调查，将依法依规处理并及时公布。