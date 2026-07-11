福建晋江鞋厂火灾︱泉州市长鞠躬道歉 年产300万双鞋 代工欧美运动名牌

福建晋江鞋厂前日大火酿28死，搜救基本结束。泉州市长蔡战胜昨就事故鞠躬道歉，福建省已成立调查组查明原因、严肃追责，涉事企业负责人被控制。消防部门表示，厂内堆砌大量鞋材、胶水等可燃物，火势蔓延迅速。事发前2天，该厂才因杂物堆积等消防隐患被勒令整改。据悉，该厂年产300万双鞋，主要为欧美运动品牌代工，客户涵盖意大利品牌FILA、英国品牌Slazenger、葡萄牙品牌BEPPI等。

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新华社报道，晋江陈埭镇江头村辉腾鞋业公司一座5层厂房7月9日12时4分许突发火灾，事故已造成28人遇难。目前搜救基本结束，昨晨现场还有浓烟，刺鼻气味仍残留。起火建筑墙体瓷砖已碎落，相关人员排查楼体安全结构，防止次生灾害发生。

现场影片可见，今次火灾火势凶猛，熊熊火光蔓延到整栋楼，黑色浓烟冲天，多名员工被困楼顶。

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省政府成立调查组严肃追责

据央视新闻，火灾发生时该厂房有237名本厂员工和2名外来人员。现场共疏散救出213人，其中2人跳楼送医不治身亡，另26名失联人员确认遇难，死者大多数被困厂房楼顶。着火部位为一层冲床车间，单层面积为1300平方米，燃烧物质为鞋材，鞋材易燃蔓延快。消防人员指，起火厂房楼道内堆放了大量杂物，严重阻碍救援工作。

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福建省泉州市昨天召开新闻发布会，通报相关情况，泉州市长蔡战胜鞠躬道歉。发布会介绍指，截至7月10日0时35分，现场救援工作已基本完成。省政府已成立事故调查组，将尽快查明事故原因并严肃追责，已控制该企业相关负责人，冻结企业帐户。

内媒《新京报》报道，事发前2天（7日）的安全检查中，该厂已被查出2项消防隐患：一是通道及门口堆满鞋底和纸箱等杂物阻挡防烟门，当时管理人员以「要出货」为由拖延整理；二是配电箱1.5米内违规放置电风扇。

内地企业信息平台「天眼查」显示，涉事公司成立于2015年2月，主营鞋服制造及鞋帽批发零售等。公司占地面积60余亩，年产量约300万双鞋，销往法、英、德、美、澳、日等国，合作客户涵盖英国运动品牌Slazenger及HI.TEC、意大利运动休闲品牌FILA（海外版），以及葡萄牙童鞋品牌BEPPI等。

「中型工厂赚取微薄加工费，村镇小作坊主要靠赚差价、压缩合规成本维持生存」，艾媒咨询CEO张毅告诉内媒《中国新闻周刊》，「辉腾年产300多万双的体量算行业腰部，但在用工和合规方面可能处在行业尾部水平。」