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福建晋江鞋厂火灾︱泉州市长蔡战胜鞠躬道歉 消防：梯间堆满易燃物碍逃生

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更新时间：19:35 2026-07-10 HKT
发布时间：19:35 2026-07-10 HKT

「中国鞋都」福建泉州晋江市陈埭镇，9日有鞋厂起火，导致28人身亡。当地政府今日（10日）召开记者会，泉州市委副书记、市长蔡战胜在会上鞠躬道歉。

泉州政府就晋江鞋厂大火召开记者会，会议开始前，全体人员为罹难者默哀，蔡战胜鞠躬道歉：「在这里，泉州市委市政府向所有遇难者表示深切哀悼，向所有遇难者家属、向全社会诚恳道歉。」

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蔡战胜指，火灾现场疏散及救出213人，当中2人送医不治身亡；另有26名失踪人员经全力搜救，确认遇难。现场救援工作已基本结束，福建省政府已成立事故调查组，将尽快查明事故原因并严肃追责。

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对于火灾造成严重伤亡，泉州市消防救援局局长许志辉于记者会上表示，起火建筑周围道路狭窄，救援车辆难以驶入灌救，且厂房存放大量易燃物导致著火后蔓延迅速，建筑很快立体燃烧。

许志辉指，被困人员因明火、高温及梯间堆满杂物，致逃生困难。

 

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