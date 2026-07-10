四川甘孜餐馆东主入山采蘑菇 疑遭黑熊袭击死亡

四川甘孜疑发生熊袭人事件，有餐馆老板入山采摘蘑菇失踪4日，周四（9日）搜救人员发现失踪者尸体，怀疑是被黑袭击致死。

「百姓关注」7月10日报道，四川甘孜康定市塔公镇一男子进山采蘑菇后失踪，搜救人员9日终于在山上找到其尸体。死者家属已将遗体送回老家。



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康定市林业局工作人员指，已关注到事件，正在核实中。对方指，涉事区域并非自然保护区，且暂未接到此次事件有其他人员受伤的相关通报。该部门同时表示，若最终认定为野生动物致害事故，将启动野生动物致害保险，为死者家属提供相应理赔。

据死者邻居透露，死者在镇上经营餐馆，进山采摘蘑菇后失联长达4天。