Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四川甘孜餐馆东主入山采蘑菇 疑遭黑熊袭击死亡

即时中国
更新时间：18:30 2026-07-10 HKT
发布时间：18:30 2026-07-10 HKT

四川甘孜疑发生熊袭人事件，有餐馆老板入山采摘蘑菇失踪4日，周四（9日）搜救人员发现失踪者尸体，怀疑是被黑袭击致死。

「百姓关注」7月10日报道，四川甘孜康定市塔公镇一男子进山采蘑菇后失踪，搜救人员9日终于在山上找到其尸体。死者家属已将遗体送回老家。

相关新闻：熊出没 | 日本环境省新设专门团队应对 学校允学生请「怕熊假」

康定市林业局工作人员指，已关注到事件，正在核实中。对方指，涉事区域并非自然保护区，且暂未接到此次事件有其他人员受伤的相关通报。该部门同时表示，若最终认定为野生动物致害事故，将启动野生动物致害保险，为死者家属提供相应理赔。

据死者邻居透露，死者在镇上经营餐馆，进山采摘蘑菇后失联长达4天。

 

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
7小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
7小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
4小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
8小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
3小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT