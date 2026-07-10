广西洪灾｜孝子抱车胎来回游3小时返村寻父 被母痛骂「不顾命」仍无悔

赤子孝心战胜滔天洪水！广西钦州市近日遭受连日特大暴雨袭击，导致大面积严重水浸，多个乡镇停电断网、被洪水围困成「孤岛」。一名在市区经商的30岁谢姓男子，因忧心被困老家村庄的六旬父母安危，在双亲彻夜失联下，毅然与好友买两个大货车内胎作浮具，不顾雷电交加，冒险在深达数米的洪水急流中来回狂游超过3小时、长达2公里，终在没顶老房的二楼寻回平安无事的父亲，感人故事获全网激赞。

全村断电断网 父母失联彻夜难眠

据《红星新闻》等媒体报道，本月6日凌晨，谢先生接到母亲微弱的求救电话，指63岁的父亲深夜独自前往地势低洼的老房抢运收割的稻谷，随后失联，未几村内便因洪水彻底断电断网，全村电话均无法拨通。谢先生心急如焚，天亮后立即与好友联络，花费140元人民币（下同）买来充好气的巨型货车内胎充当临时浮具，自驾至封路村口后携轮胎下水。

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谢先生表示，涉水路段直线距离约一公里，原本的农田早已化为深达七、八米的汪洋。上午进村时水流较缓，两人花了一小时游进村。当他游到老房时，远远便看见父亲站在二楼窗边，他顿时放下心头大石，却又气又急，当场「厉声责备」父亲不顾性命，其后他将父亲带回地势较高的新屋。由于不敢让父亲跟着一起用轮胎游回去，于是绕房屋后方的路，走浅水小路，回到新房。由于心疼儿子冒险涉水，母亲看见他就边哭边骂他不顾生命危险。

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成功脱险买整头猪肉回馈乡邻

然而，谢先生表示，由于全村断网断电，找人救援困难，于是决定游水返回市区，下午2时返程时雨势加剧、雷电交加，一记惊雷甚至直接劈在不远处的山头，令谢先生浑身发麻。山洪爆发导致水流极度湍急，更一度被冲到下游五、六百米，被迫爬上高地避雷，足足游了两个多小时才精疲力竭地上岸，双腿泡水受伤发软。

母亲见到儿子冒死寻人，心疼得一边落泪一边责骂其太过冒险。谢先生坦言，当时只怕父亲被水冲走，根本顾不上自身安全。为了回馈在困难时刻互相扶持的乡邻，谢先生在安全返城后，自费采购了一整头猪肉、八宝粥及饮料等大量生活物资，委托专业救援队的船只送入村内，免费分发给受灾多日的村民，其有勇有谋的孝心与义气，引来全国网民致敬。