中国航天｜长征十号乙火箭 实现全球首次「网系回收」｜有片

中国在可重复使用火箭技术上取得历史性突破。长征十号乙运载火箭今日（10日）中午12时15分在海南商业航天发射场发射升空，成功将卫星送入预定轨道，一子级在分离约6分钟后垂直返回，经由海上平台以「网系捕获」方式成功回收。

容许度更高 可降低引擎调控难度

是次任务是中国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，更属全球首次采用海上「网系回收」技术。与国际主流、需为火箭安装「着陆腿」的垂直回收方式不同，长征十号乙取消沉重支架，改为在箭体加装挂钩，飞向搭载「井」字形柔性拦阻网的回收船，由网系与挂钩配合将火箭「抱住」。

该技术有助简化火箭结构，减轻重量以提升运载效益，被视为为大型火箭回收提供「中国方案」。网系回收对落点偏差的容许度更高，可降低发动机(引擎)调控难度。

长征十号乙是专为商业市场设计的大型液体运载火箭，全长约63米，起飞推力约890吨，近地轨道运载能力达16吨，可满足大型商业卫星及低轨星座部署需求。火箭从立项至首飞历时不足一年，后续预计今年年底前完成一子级复用飞行。

