艺术识条铁︱上海景区48彩色喷水人偶被指诡异 网民批似邪教仪式

上海有景区设立48个真人等高、全身孔洞会喷水的彩色人形雕像，被游客指诡异吓人，让人不适，引起网民注意。景区指相关艺术设置是想表达「人与自然对话」，但网民则批评是「人与冥界对话」，似邪教仪式。

法国艺术家创作

网民「华特特」7月2日分享一段上海青浦东方绿舟景区内的渔人码头附近的影片，指现场一片被树木包围的空地，矗立著数十个不同颜色的人形雕像，个个模样一致，高如真人，会定时在头部七孔、乳头、肛门、膝盖的小孔喷水。



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拍片者批评雕像模样奇怪，有点吓人。网民也纷纷转发影片，热烈留言：「第一感觉像是什么邪教仪式」、「人与冥界对话」、「能被雕塑吓到的，呵，怕是没做什么好事吧」、「直接触发恐怖谷效应」、「下午5点以后就不开放了。晚上吓唬谁呢？」、「为什么不放在领导家中」、「 公共区域放这些恰当吗？」

大风新闻9日报道，引述上东方绿舟景区工作人员指，该批雕塑的名字叫「池中人」。具体情况，还需要了解后再回复。



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资料显示，东方绿舟景区是国家AAAA级景区，中国体育旅游十佳精品景区。上海东方绿舟企业管理有限公司曾发布消息专门介绍景区内的「池中人」，称这是法兰西学院院士作品，1989年，一群绿人诞生于法国西部的贝辛小镇，2010年，48岁的法布里斯在上海东方绿舟将48个绿人做成真人大小，体现的是人与自然的对话。