深圳科技游学｜比亚迪大疆百度亲子参观 可试坐无人车体验AI︱附报名方法

深圳作为中国科技创新中心，近年兴起一股「科技游学」热潮。比亚迪、大疆、百度等科技巨头总部开放公众及亲子参观，家长带子女北上除了逛商场、玩乐园，还能亲身接触高科技，学习前沿知识，相关活动深受家长欢迎。

企业提供的游学范围，通常可以分为「公众开放区域」和「深度游学/考察」。前者一般免费，可自行前往；后者则需要收费，一般要经机构参加。参加教育机构组织的团体参观，收费由数百至上千元不等，主要视乎是否包接送、餐饮及后续互动项目。

百度深圳总部：体验AI与自动驾驶

参观者可在员工带领下，认识AI智能助手「小度」、百度搜索、文心大模型、百度指数等智能产品，通过多萤幕连动系统观察车辆对红绿灯、行人及突发路况的即时反应。学生更有机会试乘百度Apollo智慧驾驶技术的「萝卜快跑」无人车，穿梭南山区核心路段，亲身感受自动驾驶的便利与乐趣。

来自惠州的一班家庭透过机构活动参观后，家长表示孩子全情投入，收获颇丰。

百度深圳总部。小红书/@捡拾流年

百度深圳总部。小红书/@捡拾流年

百度深圳总部。小红书/@小澄

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大疆「天空之城」：近距离接触无人机

大疆创新（DJI）全球总部「天空之城」，T1及T2两栋塔楼由105米高悬索桥连接，设计本身已具科技感。

访客中心毋须预约即可入内，内有产品静态展示区及无人机爆炸图（Exploded View），让孩子近距离了解产品细节。若想深入体验，可透过团体预约进入飞行体验区，进行模拟飞行、实景航拍、穿越机障碍挑战及团队编队任务，全程有导师指导。学生可分组操控无人机，完成航拍创作与飞行挑战，在动手实践中理解物理、工程知识及「中国智造」实力。

大疆「天空之城」。小红书/@yzsone11

大疆「天空之城」。小红书/@yzsone11

大疆「天空之城」。小红书/@crazymonkey

大疆「天空之城」。小红书/@林林研学

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比亚迪总部：了解刀片电池与云巴

位于坪山区的比亚迪总部目前已面向学校及企事业单位开放预约，主要参观场地分为历史博物馆及集团总部展厅。博物馆展示比亚迪30年发展历程，参观者可试坐电动巴士，亲眼看到刀片电池真身。集团总部展厅则可一站式了解核心产品与技术方案，并乘坐比亚迪自主研发的云巴，体验园区内无人驾驶的便捷。

比亚迪总部。小红书/@润士科技课堂探长

比亚迪总部。小红书/@润士科技课堂探长

比亚迪总部。小红书/@润士科技课堂探长

比亚迪总部。小红书/@润士科技课堂探长

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政府推动工业旅游与教育融合

深圳市工信局与文体局明确促进「工业旅游+教育」融合方向，并发布「最in十大工业科技旅游路线」，涵盖大国重器、科创智造、体验探索等，带动亲子游学热潮。

这股热潮反映家长对高科技教育的重视，相信未来将有更多科技企业开放参观，成为亲子假日新选择。

科技游学团参加方法：

1. 百度深圳总部

预约方法：小红书、抖音或微信搜寻「百度深圳总部游学」或「深圳科技游学团」。目前以团体预约为主。

地址：深圳市南山区星河世界双子塔产业园区（近深圳湾科技生态园）

交通：靠近深圳地铁2号线或13号线，建议预约后确认具体入口



2. 大疆创新（DJI）「天空之城」总部

预约方法：访客中心毋须预约，工作日及部份周末开放；

空中花园、飞行体验区等深度游，需在小红书、抖音或微信搜寻「大疆天空之城游学团」或「大疆亲子研学」，以团体渠道预约。

地址：深圳市南山区大疆天空之城（T1、T2大楼）

交通：邻近深圳地铁2号线或13号线，访客中心位于T1大楼1楼，可直接前往。

3. 比亚迪深圳总部

预约方法：小红书、抖音或微信搜寻「比亚迪游学团」或「深圳比亚迪亲子研学」。目前以团体预约为主。

地址：深圳市坪山区比亚迪路1号（集团总部及展厅）

交通：靠近坪山地铁站或坪山云巴线，历史博物馆位于龙岗区德庆工业园。