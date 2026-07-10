食品卫生 | 台中炸鸡店员工脚踩鸡皮引怒骂　笑称：帮鸡皮去角质

7月8日深夜，台中市太平区一家炸鸡店员工在网络分享脚踩整桶「鸡皮」的影片，并笑称「我在帮鸡皮去角质」，影片曝光后遭网友严厉批评，店家急发声明道歉，并开除涉事员工。

据报，影片显示厨房地上摆放一桶桶刚处理好的鸡皮，一名员工裸露上半身，脚踩鸡皮，还兴奋对镜头喊「我在帮鸡皮去角质、去角质、去角质」，并喊「好冰喔！」、「好爽喔！」。

影片被转发至社交平台后，引发网民强烈愤怒，有人直呼「太恶了」、「再也不吃」，店家亦被一星负评灌爆，更被网友恶搞改名「用脚踩炸鸡专卖店」。

一名员工裸露上半身，脚踩鸡皮。Threads

一名员工裸露上半身，脚踩鸡皮。Threads

一名员工裸露上半身，脚踩鸡皮。Threads

相关新闻：广州餐厅后厨竟用脚踩洗餐具 门店已被停业整改 ｜有片

店家7月9日凌晨发声明表示，影片中的鸡皮实为报废食材，并非贩售商品。涉事员工因「反正是报废品没关系」而突生错误想法录制影片，造成社会误解与不安，深感抱歉。公司已处置涉事分店负责人，并立即开除涉事员工，启动法律诉讼，同时加强员工行为规范，全力配合主管机关调查。

台中市食安处表示，已完成录案，将派员前往稽查。若发现不符合食品良好卫生规范准则，将责令限期改善，届期未改善者，可依食安法最重罚2亿元新台币（约5000万港元）。