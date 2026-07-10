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福建晋江鞋厂火灾︱路过攀岩高手「头撑防盗网」徒手爬墙勇救3人

即时中国
更新时间：13:04 2026-07-10 HKT
发布时间：13:04 2026-07-10 HKT

有「中国鞋都」之称的福建泉州晋江市陈埭镇，昨日（9日）发生的一宗鞋厂夺命大火，死亡人数高达28人。火警发生时现场乱作一团，甚至有被困楼顶的工人因难耐烈火浓烟，尝试通过梯子撤离时不幸失足坠落，场面极度骇人。在消防员用水枪全力压制火势、直升机因现场无处停留而无法降落的生死关头，一名路过的攀岩好手王先生挺身而出，利用随车携带的攀岩装备徒手爬上外墙，甚至以头部强行撑开窗户防盗网，奇迹般救出3名命悬一线的被困男女，善举随即引来全网激赞。

200外地工人多赚钱午休留守

事发于昨日中午12时许，起火厂房为「福建辉腾鞋业有限公司」。附近商户陈先生透露，当时有鞋厂工人逃出后指，火情疑似由一层的冲床工场引起，由于工场内堆放大量皮革、橡胶等鞋材，延碍了求生及救援，当火势沿楼道疯狂向上蔓延，大量外地来打工的中年工人因想在午休时间留守，最终不幸葬身火海。

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救人英雄飞簷走壁

据潇湘晨报等内媒报道，在猛烈火势蔓延至宿舍楼时，路过的居民王先生发现有人在三楼窗边惊恐呼救。王先生平时热爱攀岩，他与朋友在附近居民提供不锈钢网垫脚下，徒手攀爬上楼。由于房间内浓烟密布，窗户装有铁防盗网，王先生情急下竟将头部伸进防盗网的缝隙，用尽全力硬撑开一丝空间。防盗网卡得他脑袋剧痛，但他咬紧牙关，成功让受困的一对夫妻硬挤出来，并顺着他的身体慢慢滑下，由地面群众接应救起。

随后，王先生更返回座驾取出专业攀岩装备，与居民合力搭梯跨越至宿舍楼顶，游绳降至五楼窗户，利用绳索安全牵引一名惊恐痛哭的年轻女工撤离至地面。

工人逾千参保人数仅12人？

随着灾后搜救持续，涉事企业「辉腾鞋业」亦被爆出惊人内幕。天眼查及工商资料显示，该公司占地高达60亩，员工人数逾千人，年产量达300万双运动鞋。然而，这间注册资本达千万元的鞋企，在2025年的工商参保（社会保险）人数竟然仅有登记12人，暴露出极大的劳工保障与监管漏洞。

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