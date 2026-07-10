深圳火锅店情侣热吻跌倒翻桌致邻座女子烫伤 涉事男子与商家互推责任

深圳一火锅店有情侣在接吻时男生突然跌倒，意外打翻桌上火锅，热汤泼向前桌两名女子，分别造成二级烫伤和一级烫伤。事件曝光后，顾客与商家就责任归属产生争议，涉事男子称椅子损坏导致摔倒，商家则表示椅子没有质量问题。目前受害女子已报警。

女士腿脚多处烫伤

据报，6月23日晚，陈女士与朋友在火锅店内用餐，突然听见身后有人摔倒，接著燃烧的石油气炉 、火锅及热汤倾倒，淋在她腿上。陈女士即时前往后厨冲冷水10分钟，随后到深圳市第二人民医院就医，诊断为二级烫伤，伤及右踝，一度需乘坐轮椅，治疗费用已花费4500元（人民币，下同），后续疤痕修复预计需3万元左右。

陈女士被诊断为二级烫伤，伤及右踝，一度需乘坐轮椅。网易新闻

陈女士被诊断为二级烫伤，伤及右踝，一度需乘坐轮椅。网易新闻

椅子坏还是男子动作太大？

陈女士称，事发当日火锅店负责人表示会承担全部损失，她与朋友提出包含医药费、误工费及精神损失费等共4.5万元赔偿，商家无法接受，只愿承担部分费用。陈女士遂于6月25日报警，希望透过三方调解。

警方查看监控（CCTV）后联络涉事男子林先生。林先生向陈女士道歉，表示自己并非故意，是因店内椅子坏了才摔倒。这一说法与陈女士在警局了解的情况基本一致。7月8日，林先生接受访问时重申，椅子使用年限较久。

火锅店负责人则表示，那对情侣在店内坐了两个小时，椅子本无问题，是特定情况下（暗指男子接吻动作太大）才导致塌损。他认为陈女士提出的4.5万元赔偿没有法定依据，可走法律途径解决。

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受伤女子：火锅店存安全隐患

陈女士指出，火锅店设施存在安全隐患，塑料椅子易损坏，桌子轻且距离狭窄，事发时几无逃离空间。

南京仲裁委员会仲裁员崔武律师认为，陈女士维权时可申请对椅子进行司法鉴定，确定损坏原因。即使椅子有缺陷，亦不能免除林先生主要责任，因其在公共场所接吻导致掀桌属过失行为。商家亦负有安全保障义务，应承担相应责任。