台风巴威｜杭州超市货架遭清空 市民：「连一个鸡蛋都买不到」

强烈台风「巴威」步步逼近中国大陆东部沿海，其庞大环流与极端降雨能力令华东地区严阵以待！内地中央气象台今日（10日）发布台风橙色预警，预计「巴威」将于明日（11日）晚上在福建至浙江一带沿海登陆。面对「来者不善」的台风威胁，浙江多地市民已开启「超前部署」，杭州更于昨晚（9日）惊爆疯狂抢购潮，多间大型超市及生鲜店被市民连夜「搬空」，蔬菜、肉蛋及方便面货架全面清空。当局与各大零售商已紧急启动应急预案，调拨物资以稳定供应。湖北武汉市教育局今日已紧急部署，宣布全市中小学及幼儿园自明日（11日）起全面停课停学。

生鲜及即食面货架全清空 零食店深夜大排长龙

昨晚（9日）9时许，杭州市区的盒马鲜生、盒马NB、山姆及小象超市等多间门市，纷纷出现市民排长龙采购防台物资的震撼画面。据市民爆料，晚上8时左右，超市内的蔬菜、熟食、鲜肉、甚至即食面区便已空空如也，有市民笑称：「连一个鸡蛋都买不到，最后只能抱著两个大西瓜回家。」邻近的连锁零食店与便利店同样人头涌涌，店员小跑著穿梭补货。

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官方呼吁理性购买

针对货架空置，盒马官方今日回应，受台风「巴威」影响，近两日线上订单呈爆发式增长，本周整体订货量已环比激增60%。为保障市民需求，商家已提前将主食、蔬菜、肉类等民生刚需物资的备货量提升了30%至40%。

杭州市应急管理局亦发声辟谣，强调目前全省生活必需品库存极其充足、供应链畅通。当局解释，货架暂时缺货仅因店员来不及上架补货，呼吁居民「防台不等于盲目囤积」，一般家庭适当储备三天的即食食品、饮用水、充电宝及常用药品即可，市民应保持理性，切勿过度采购造成浪费。

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武汉下令中小学幼儿园停学三天

气象专家指出，「巴威」将借助副热带高压，向华北及东北地区输送源源不绝的水气，形成跨省的「远距离暴雨」，波及台湾、福建、浙江、湖北等十余省区市。

为防范强对流及致灾暴雨，武汉市教育局今日发布紧急工作提示，下令于7月11日至13日期间，全市中小学、中职学校、幼儿园一律停课，校外培训机构暂停线下培训，各级学校不留师生在校，并呼吁家长落实监护责任，确保学生居家不外出，务求将风灾威胁减至最低。

