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模块化建筑 | 中国「打包房屋」热销全球　起楼最快2周拼装成型

即时中国
更新时间：13:00 2026-07-10 HKT
发布时间：13:00 2026-07-10 HKT

中国模块化建筑近年在海外持续走红，被形容为「打包房屋」热卖全球，起楼如同拆快递，部分公寓仅用两周即可拼装成型。

运到现场拼装模块便完工

据央视报道，模块化建筑是指把建筑拆成一个个模块，在工厂完成制造，再运到现场拼装成型，是预制建筑中集成度更高的一种模式。深圳海关数据显示，今年前四个月，中国企业经深圳口岸出口活动房屋16.8亿元人民币，按年增长19.6%，出口至150多个国家和地区。

英国客商表示，其采购的中国制造模块化养老住宅，63个模块从中国工厂发运，抵达英国港口后，仅用两周就完成现场吊装。巴布亚新畿内亚客商亦指，84个从中国发出的「巨型快递」漂洋过海一个多月，落地变成一座功能齐全的酒店。

广东深圳一智能建造产业园有4层楼高的立体工厂在忙碌生产。央视新闻
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模块化建筑发展迅猛

「打包房屋」使施工周期缩短60%以上，精度控制在毫米级，海外客户持续复购。除了酒店、养老公寓、宿舍和办公楼，全球数据中心的大量建设亦助推中国国产模块化建筑在海外走红。预计到2030年，全球模块化建筑市场规模预计突破1428亿美元。

某数字能源装备有限公司负责人表示，这两年模块化数据中心的业务需求在全球范围发展迅猛，已累计交付超过1000兆瓦装机容量的模块预制数据中心项目，涵盖马来西亚、印尼、中东、意大利等国家和地区。

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