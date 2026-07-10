澳门返沪｜一家四口染疫瞒报登机 幼童腹泻污染机舱座椅 验出新冠沙门氏菌等

近日一则关于「一家四口瞒报病毒登机、导致排泄物污染整排座椅」的帖文在网上疯传。内地海关与涉事东航今日（10日）证实，于7月3日一趟由澳门飞往上海的航班上，确有一家四口入境时检疫异常。该家庭在澳门已被医生警告「属集体感染须上报」，却私下服用退烧药蒙混过关登机。飞行途中，生病的幼童因严重腹泻，排泄物喷洒并浸透了整排座椅、毛毯及靠枕，臭气熏天，落地后更被验出同时感染新冠、沙门氏菌及柯萨奇病毒。

排泄物浸透坐垫毛毯

综合内媒及网上帖文报道，该上海家庭在港澳行期间，一家四口接连发烧、上吐下泻。他们在澳门就医时，急诊医生当场明确告知，此属集体性感染事件，必须依法上报。然而，该家庭为免被就地隔离，当晚擅自服用「白加黑」等退烧药及止泻药，强行压下体温，并于翌日顺利登上返回上海的东航航班。

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网传当事一家的发文。

网传当事一家的发文。

客机起飞后，药效过去，幼童病情彻底爆发。在密闭机舱内，幼童因极度腹泻而失控，排泄物瞬间溢出，严重污染了飞机的坐垫、靠枕、乘客专用的航空毛毯甚至地板。刺鼻的异味与潜在的病毒在全机蔓延，邻座乘客在极度恶心与惊恐下强忍完成航程，航班更因此延误。

律师警告隐瞒检疫可判刑

飞机降落上海后，海关随即对其进行拦截和排查处置，并通报航空公司进行全面消杀。涉事东航表示，已严格按照出入境卫生标准完成客机消杀，暂未发现后续影响。上海宝山区疾控中心则表示，该病症或因进食不洁食物感染，一般人若未直接接触患者的呕吐物或排泄物，大规模传播的机率较低。

不过，法律界人士严正指出，当事人明知感染仍服用退烧药以逃避体温检测，属典型逃避检疫行为

。根据《国境卫生检疫法》，情节严重者可处最高五万元罚款；若因而引起传染病传播或有严重危险，将构成刑事犯罪，可判处三年以下有期徒刑。大批网民怒斥该家庭极度自私，强烈要求当局依法追究刑事责任。