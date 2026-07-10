广西洪灾｜救援队出动农用无人机「吊人」 飞手认违规但救人心切｜有片

广西特大洪涝灾情持续，多个乡镇在水库决堤后被洪水围困成「孤岛」。在地面冲锋舟因水势过于湍急、历经一小时仍无法靠近灾民的生死关头，灾区惊现一幕极度震撼的无人机「空中吊人」撤离画面。有民间救援人员迫于无奈，利用重型农用无人机将危在旦夕的被困群众从半空吊起并安全转移。影片在网上疯传后，随即引发全网关于「紧急救人」与「无人机载人违规」的法理与人情热议。

水急屋塌迫于无奈 飞手：高度控于20米避开电线

操作该无人机的飞手赖先生事后回应，当时洪水汹涌，被困群众的房屋随时有倒塌风险，而冲锋舟根本无法靠近。情急之下，他决定动用平时用作吊运水泥及砖头、最大吊重约100公斤的农用无人机救人。

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赖先生坦言，根据《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》，此类无人机严禁载人。他深知此举违规，但当时「救人心切，情况危急」，飞行时将高度控制在20米左右并小心避开电线。他强调不建议大家模仿。

评论促设立容错特事特办

除了惊险的「吊人」救援，无人机在是次救灾中大显身手，单次可运送约100公斤物资，数分钟便能送达断路灾区。南方电网更利用大型无人机，将重达两台的10千瓦发电机直接吊装至贵港市水利局楼顶，打通了防汛指挥的电力生命线。

《证券时报》评论指出，现行无人机法规并未为抢险救灾等公益场景设置差异化的「容错机制」，导致飞手自发救灾或面临「黑飞」的法律风险。不少网民与专家呼吁，在群众生命面临重大危难时应「特事特办」，让科技发挥最大守护力量。