福建晋江鞋厂火灾︱女工勤奋加班「多车几双再收工」成遗言 与夫从此天人永隔

福建省泉州晋江市昨日（9日）中午发生一宗惨烈夺命大火！涉事的「辉腾鞋业有限公司」五层高厂房突发大火，因现场堆放大量易燃鞋材及楼梯及走廊（楼道）杂物阻碍逃生，最终酿成28人死亡的重大惨剧。大批遇难者为厂内基层工人，事发时正值午休，不少人因想「多做一会，多赚点钱」而留在工场加班，未料竟踏上不归路。目前，涉事企业负责人及相关责任人已被警方控制，企业账户亦遭冻结，国务院已派工作组介入调查。

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综合《新京报》等内媒报道，火灾于9日中午12时4分许爆发，起火点位于厂房一层的冲床工场。由于鞋材极度易燃且火势蔓延迅速，整座大楼瞬间陷入烈火浓烟。当时厂内有237名员工，大部分人正外出吃午饭，但部分工人为了计件工资多赚微薄收入，主动留在车间加班。有遇难者家属悲痛透露，事发前丈夫曾叫妻子一同下班吃午饭，妻子却回答「我多车几双（鞋）再下班」，未料此话竟成遗言。

两天前刚被查出隐患未有即时清理

更令人愤慨的是，该厂在事发前两天（7日）的安全检查中，才被查出两项严重消防隐患：一是通道及门口堆满鞋底和纸箱等杂物阻挡防烟门，当时管理人员竟以「要出货」为由拖延整理；二是配电箱1.5米内违规放置电风扇。消防人员证实，楼道内乱堆的杂物严重阻碍了灭火与搜救速度，最终酿成无法挽回的悲剧。

