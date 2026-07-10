中国观察：骂国足成流量保证 官媒吁辟谣严惩

西非佛得角在今届世界杯一战成名，网传「佛得角邀国足踢友谊赛被婉拒」。尽管中国足协澄清暂未收到佛得角足协关于来华开展友谊赛的正式函件，更不存在「婉拒」一说，但辟谣声明却无缘热搜，而谣言却持续被转发。有自媒体也借此加以炒作，嘲讽国足纯属畏战避战，害怕惨败颜面尽失，相关舆论铺天盖地。

对此，新华社前日罕见发声，强调「国足成绩再不好，也不是造谣的理由」。文章说，国足战绩不佳、中国足球发展存在问题，批评在所难免、讨论理所应当。中国足球应广泛听取公众意见，但球迷批评和「键盘侠」造谣有本质区别。批评本质是出于关心，但造谣目的很明确，挑动公众情绪，靠抹黑中国足球博取点击、实现流量变现。

中国队球迷。新华社

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平心而论，笔者对国足也没好感，长期战绩低迷。只有50万人口的佛得角可以打入世杯32强，但14亿人口的中国却连亚洲赛都名落孙山，屡屡辜负球迷期待，确实令人百思不得其解，网友吐槽、调侃、批评都无可厚非。

不过，如今网络舆论确实有点失控，尤其是网络，骂国足已成为零成本、稳赚的流量密码。众多自媒体深谙此道，毋须求证事实，随意放大负面话题，就能轻松收割海量热度，部分传统媒体帐号也跟风转发。有网友也看不过眼：「现在黑国足不用带逻辑，随便编个段子、造个谣言，流量直接爆棚，远比踏实做内容赚钱」「国足现在怎么做都不对，躺着也能被编出丑闻，实在太冤。」

值得注意的是，新华社的文章特别提到，「网络不是法外之地」，对于这些针对国足的谣言，「无论足协自身、监管部门、媒体单位、网络平台，都需各负其责，及时辟谣、加强监管、严格审核、严厉处罚，全链条挤压谣言滋生和蔓延的空间，更不能让造谣零成本」。如此看来，对于「野蛮生长」针对国足的网络谣言，官方今后将出手打击。

纪晓华