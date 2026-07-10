茶颜悦色｜薯片吃出曱甴干 顾客索赔被要求寄回实物验证

近日有网友发帖称，在食用新茶饮品牌「茶颜悦色」的薯片时，发现包装袋内有蟑螂干。他要求全额退款2.5元（人民币，下同）并赔偿1000元，惟品牌方称需寄回实物才可赔偿200元。目前品牌方回应称，双方已达成一致。

一名网友7日发帖称，涉事薯片是他上月底从茶颜悦色线下门店购入的预包装零食，单品售价2.5元，「都快吃完了才发现里面有蟑螂，应该是蟑螂干，在制作的时候被炸成干了，之前也在茶颜悦色充了很多钱，感觉错付了。」

茶颜悦色品牌今年4月入驻深圳。

该网友称，品牌方最初提出赔偿200元并要求先寄回实物，完成实物核验后，再发放赔偿款项。而他认为该金额低于法定赔偿底线，且拒绝「先寄实物后赔付」流程，要求直接赔付1002.5元（含退款）。

昨日相关话题冲上热搜，茶颜悦色方面回应《北京商报》称，已与消费者达成共识，接受消费者的建议，公司会不断优化服务。

