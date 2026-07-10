粉笔教育张小龙辞职 称考公是「混吃等死」 

内地公务员考试培训龙头企业「粉笔教育」前日公告称，CEO张小龙（圆图）因需处理其他个人事务，已辞任执行董事、首席执行官等职。上月他曾在中国人民大学做讲座时情绪失控，辱骂学生，并称考公是「混吃等死」，引发舆论争议。

官方通告。

张小龙此前的道歉信。

在香港上市的粉笔教育8日在港交所发布公告，称张小龙已辞任执行董事、首席执行官、董事会主席、董事会薪酬委员会成员及董事会提名委员会主席，且不再担任公司任何职位，即日起生效。如有需要，张小龙将继续向粉笔提供策略性建议，这项变动不会影响张小龙等人此前订立的一致行动安排的有效性或连续性。

张小龙上月3日受邀在中国人民大学哲学院讲座，在演讲中，他称「最好炒科技股，更好的是炒美股」，并发表「考公（体制内）都是混吃等死」等言论，引发巨大争议。