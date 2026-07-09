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广西洪灾︱横州捉蛇队两日狂抓二三千条 警告：仍有零散毒蛇藏暗角

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更新时间：22:04 2026-07-09 HKT
发布时间：22:04 2026-07-09 HKT

近日，广西横州云表镇一间养蛇场遭洪水冲毁，导致大量水律蛇及眼镜蛇逃逸，引发社会关注。当地一个民间捕蛇队今日（9日）向内媒表示，其7至8人的团队已连续工作两天，累计抓获两三千条蛇，目前逃逸的蛇「基本上抓完了」，但仍有零散毒蛇藏匿在房屋角落等隐蔽处。

横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报
横州捉蛇队两日抓获两三千条蛇 。新京报

抗蛇毒血清储备充足

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捕蛇队向《新京报》表示，洪水退去后，零散毒蛇多藏匿在杂物堆或房屋角落，安全隐患尚未完全消除。而村民发现蛇踪后，亦会通知他们前往抓捕，所有抓获的蛇将在安全区域放归自然。

当地官方已呼吁没有专业技能的村民不要自行抓捕，若遇到蛇应第一时间向村委报备；若不幸被咬，切勿用嘴吸毒、割开伤口或乱敷草药，正确做法是保持冷静、冲洗伤口并尽快就医，同时应拍照记录蛇的特征，以便医院匹配正确的抗蛇毒血清。

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这场水灾引致的蛇患已造成多名村民被咬伤送院，更有人不幸离世。

当地医院则表示，院方已开通蛇咬伤急救绿色通道，目前抗蛇毒血清储备充足，并无出现库存告急情况，同时亦已特别邀请医疗专家驻点支援，全力救治伤者。

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