广西洪灾︱「救援航母」驰援贵港救出约6000受困师生 获救者激动落泪

广西暴雨引发洪水，截至今（7月9日）早11时，全自治区有39人遇难、9人失踪。其中贵港市多间寄宿学校内涝严重，上万名师生被困。当局昨日出动运载500人的「水上救援航母」驶入校园，全校瞬间欢呼沸腾，有被困3日的学生表示：「看到这个船就落泪了，非常激动！」

约6千师生被困3天

当局出动「水上救援航母」，有获救者激动落泪。新华社

当局出动「水上救援航母」，有获救者激动落泪。新华社

当局出动「水上救援航母」，有获救者激动落泪。新华社

广西南宁今日召开新闻发布会介绍，截至今早11时，共有39人死亡、9人失踪。对于失踪人员，当局将扩大搜救范围，继续全力搜寻。目前，溃堤的六蓝水库水位已降到大坝基岩以下，水库缺口和流量已基本稳定。

广西贵港多间寄宿学校深陷内涝，据央视报道，每间学校都有数以千计的师生被困，共计上万人被洪水包围。洪水导致断电断水、物资告急，许多家长与子女失联，焦急驾车到学校附近地势较高的位置等待。小红书上，多间学校师生、亲属发帖求救。

广西物流职业技术学院约6,000名师生被洪水围困长达3天，受困初期仅能依靠冲锋舟运送食水及干粮维生。随后救援队伍动用大型「动力舟桥」展开密集救援，截至7月9日中午12时30分，已成功累计安全转移全校6,000余名师生。

8日下午，中国安能第一工程局调配「动力舟桥」驰援贵港。该动力舟桥长约60米、宽8米，总承载力可达到60余吨，单次可安全转运500人，也被称为「水上救援航母」，被困师生将陆续安全转移。