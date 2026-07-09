福建晋江鞋厂火灾︱官方称造成重大人员伤亡 习近平指示全力搜救查明原因

7月9日12时许，福建泉州晋江市一鞋厂发生火灾，造成重大人员伤亡。国家主席习近平高度重视，并作出重要指示，指出要全力做好人员搜救、善后安抚等工作，尽快查明事故原因并严肃追责。

福建晋江鞋厂7月9日发生火灾，多人死伤。新华社

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习近平强调，今年以来，国内发生多起重大生产安全事故，各地区各有关部门要深刻汲取教训，更好统筹发展和安全，时刻绷紧安全生产这根弦，深入排查整治各类风险隐患，抓实抓细安全生产措施落实，坚决防止重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示指出，要全力组织搜救，做好善后处置，防范次生事故，同时尽快查明原因，依法严肃追责。国务院安委办要进一步指导督促各地树牢底线思维、极限思维，全面排查安全生产风险隐患，狠抓责任措施落实，严防重特大事故发生。

根据习近平重要指示和李强要求，应急管理部已派出工作组赶赴现场指导。福建省已组织力量全力做好伤员救治和现场处置等工作。目前，各项工作正在进行中。