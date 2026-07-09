世界杯2026︱夏兰特发文求内地旅游攻略 「流量圣体」狂签10个代言仅次美斯C朗

本届世界杯期间，「夏兰特之歌洗脑神曲」及表情包在网络疯传，频频为全球球迷带来欢声笑语。挪威神锋夏兰特（内地译︰哈兰德）在本届赛事中可谓风头无两，在内地社交媒体上更是大受欢迎。今日（9日），夏兰特在内地社媒发文，表示希望之后能到中国游玩，并公开向网民征集推荐，询问有哪些必吃美食或必玩景点。

夏兰特向内地网友问旅行攻略。哈兰德ErlingHaaland@微博

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「希望之后能去感受下中国」

7月9日，夏兰特更新社交媒体，兴奋地配文表示：「中国的球迷朋友比我想象中要热情太多！！刷到了很多有趣的留言和内容，可太有意思了。谢谢大家的支持，也希望稍晚能去感受下中国。我很好奇⋯⋯如果第一次来，有什么是你们推荐一定要尝试或体验的吗？」

这种「流量圣体」的体质，为夏兰特带来了惊人的赞助回报。据内地媒体《每日经济新闻》不完全统计，在这届世界杯周期内，虽然美斯与C朗的个人赞助数量依然稳居前两名，但夏兰特已凭借10个代言紧随其后。而《福布斯》榜单更显示，夏兰特在本周期的年收入高达约8000万美元（约合6.2亿港元），远超巴西翼锋云尼斯奥斯的6000万美元和西班牙耶马的4300万美元。

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获中国商家青睐

在中国市场，家电巨头美的、凉茶品牌王老吉亦先后押注夏兰特。除了获得商家青睐，他在内地的网上人气同样惊人。夏兰特本人在中国短视频平台注册帐号仅一个多月，粉丝量已突破622万。根据挪威统计局2026年第一季的人口统计数据，这个粉丝数字甚至超越了挪威全国563.4万的总人口。

截至目前，夏兰特在本届世界杯已攻入7球，在射手榜上名列前茅，将与阿根廷球王美斯及法国球星麦巴比展开激烈的金靴奖（Golden Boot）争夺战。在他的带领下，挪威队更在赛前不被看好的情况下，历史性杀入世界杯8强。