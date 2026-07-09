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福建晋江鞋厂火灾︱致28死企业负责人已被控制 消防：楼道满布杂物阻救援︱有片

即时中国
更新时间：22:15 2026-07-09 HKT
发布时间：21:40 2026-07-09 HKT

7月9日12时许，位于福建泉州晋江市的辉腾鞋业有限公司厂房发生火灾，已造成28人死亡。该企业负责人和相关负责人已被控制，企业账户已冻结。应急管理部、国家消防救援局派出联合工作组紧急赶赴现场指导救援工作。晚上7时许，明火已被扑灭，当地消防人员随后解释，起火厂房楼道内堆放了大量杂物，严重阻碍救援工作。

靠消防往身上射水

网传影片所见，事发时，工厂火光冲天、浓烟密布，更有人走到天台避难，由于火势逼近，有人要脱衣及靠消防将水射上身降温，情况非常惊险。

泉州市消防支队指挥中心于今日中午12时04分接报，位于晋江市陈埭镇江头村开拓路东1号的辉腾鞋业有限公司厂房发生火灾。火势在晚上7时许已被扑救，当时有人被困火场。

晋江是中国知名鞋业生产基地，素有「中国鞋都」之称，拥有3,000多家制鞋企业，占全国运动休闲鞋产量四成。陈埭镇是当地制鞋业核心区域，鞋材企业密集，火灾风险因素较高。过去当地曾发生多宗鞋厂火灾，部分涉及「三合一」厂房（生产、仓库、宿舍混杂）隐患。

消防部门已调派救援力量赶赴现场处置，火灾具体原因及被困人员情况尚待进一步核实。

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