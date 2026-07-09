福建晋江鞋厂大火 黑烟蔽天有人被困天台待救︱有片

福建泉州晋江市一间鞋业厂房今日（9日）中午发生火警，现场有人员被困，消防部门正全力扑救。



网传影片所见，工厂大火期间浓烟密布，更有人走到天台避难，由于火势逼近，有人要脱衣及靠消防将水射上身降温，情况非常惊险。

泉州市消防支队指挥中心于今日中午12时04分接报，位于晋江市陈埭镇江头村开拓路东1号的辉腾鞋业有限公司厂房发生火灾。现场为鞋业厂房起火，目前火势仍在扑救中，火场有人员被困。

晋江是中国知名鞋业生产基地，素有「中国鞋都」之称，拥有3,000多家制鞋企业，占全国运动休闲鞋产量四成。陈埭镇是当地制鞋业核心区域，鞋材企业密集，火灾风险因素较高。过去当地曾发生多宗鞋厂火灾，部分涉及「三合一」厂房（生产、仓库、宿舍混杂）隐患。

消防部门已调派救援力量赶赴现场处置，火灾具体原因及被困人员情况尚待进一步核实。