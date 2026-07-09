广西洪灾｜「张雪机车」豪捐500万赈灾 创办人日前曾称缺钱向同事借200元给儿子

广西特大洪涝灾情牵动全国人心，民间企业纷纷慷慨解囊。近年在国际赛事上屡创佳绩的内地高性能电单车（机车）品牌「张雪机车」，其创办人张雪宣布公司已向广西慈善联合总会捐赠500万元人民币（下同）支援抗洪。然而，大批网民随即翻出张雪在短短5日前、曾因银行卡没钱而需向同事借款200元给儿子的影片，纷纷直呼其为「最慷慨的亿万『负』翁」。

刚卖股份还清一亿债务

针对这笔巨额捐款，有张雪机车的车主在社交平台留言笑称：「这500万里，有我买的一台820RR（电单车型号）的贡献。」张雪随即暖心回复：「谢谢，我是代表所有张雪机车用户捐的。」

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张雪亦表示，目前正在筹备救灾物资，并已亲自带领4部越野车及专业车手前往广西一线，希望在道路被洪水冲毁、泥泞不堪的险恶灾区，能利用电单车的越野优势协助救援。

令网民留意的是，就在7月4日，张雪曾发布一段影片，自曝要给儿子转账200元零花钱时，发现自己每张银行卡都没有余额，最后不得不尴尬地找同事借了200元才成功转账。



他更透露，自己因创业曾负债接近一个亿，笑称自己是「亿万『负』翁」，但近日靠着卖掉了一点点老股份，才刚把债务全部还清，没想到一还清债务，转头便为广西灾区豪捐500万。

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顶级赛事夺六冠打破纪录

由张雪于2024年创立的「张雪机车（ZXMOTO）」总部位于重庆。在2026年世界超级摩托车锦标赛（WSBK）中，该品牌已豪取六个分站冠军，实现了中国电单车品牌在该项世界顶级赛事中「零的突破」。

除了热心公益，该品牌昨日（8日）更与中机中联工程有限公司签署合作协议，将在重庆两江新区建设年产50万辆电单车的智能化研发生产基地，确保工艺能适配未来十年的产品迭代，足见这家电单车新星在历经「负债泥潭」后，已迎来品牌与慈善的双重腾飞。