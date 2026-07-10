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高过珠峰︱大疆EV50无人机飞抵8861米 精确收集取大气污染物︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-10 HKT
发布时间：07:00 2026-07-10 HKT

中国无人机巨头大疆（DJI）研发的首款垂直起降运载无人机「DJI EV50」，近日在珠穆朗玛峰北坡成功飞抵海拔8,861米的高空，比珠峰峰顶还要高出12.14米。此行除了刷新该机型的飞行纪录，亦成功配合中国科考队，完成极高海拔对流层大气污染物的精细观测。

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EV50可克服极端环境

在为期12天的科考任务中，DJI EV50克服了低气压、极寒和强风等极端环境，累计完成32架次起降。其中12架次专门搭载大气数据采集设备，最大连续爬升高度达3,730米，最终成功抵达8,861米目标高度。这也是中国科考队首次借助无人机，在该高度成功进行大气污染物的精细观测。

大本营缺跑道供定翼机升降

全球气候变暖背景下，如何在珠峰8000米以上获取精确的大气污染物样本，一直是科学界的难题。传统常规固定翼飞机因珠峰大本营缺乏跑道而无法起降，而普通旋翼无人机或油动飞机的气流与尾气，亦会干扰精密仪器的采样精度。

参与任务的北京大学教授叶春翔指出，DJI EV50对气流扰动小、载重及续航力足够，为极高海拔的大气观测提供了可靠方案。

大疆从2009年起就测试飞控系统，其后「Mavic 3」首创珠峰峰顶航拍，至2024年完成物资运输与冰川测绘，大疆在珠峰的应用已从单纯的影像记录，成功迈向高山科研及物流作业等多个领域。

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