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世界杯2026｜内地「战狼」公审大马酒店未挂五星红旗 真相揭开引全网耻笑

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-10 HKT
发布时间：17:00 2026-07-09 HKT

世界杯热潮席卷全球，各大商户纷纷推出主题布置配合体育盛事，岂料竟引发一幕极其尴尬的「战狼式」爱国闹剧！一名内地男子日前在马来西亚出差期间，因不满入住酒店的大堂及餐厅悬挂了多国国旗，却唯独找不到中国的五星红旗，随即拍片并当面厉声质问酒店女职员，甚至出言警告：「如果你们想赚中国人的钱，请悬挂中国国旗！」影片随即在多个社交平台疯传。然而，酒店方随后透过当地媒体澄清，指餐厅悬挂的是成功晋级今届世界杯决赛周的48支参赛球队国旗。真相曝光后，瞬间变成国足未能入围决赛周的自揭疮疤国际笑话。

自称退伍军人警告职员：想赚钱就挂中国旗

据马来西亚《星洲日报》及《中国报》报道，涉事男子为一名自称有5年军队服役经验的内地装修网红。事发当日早上，他在酒店餐厅吃早餐时，发现悬挂了万国旗。他随即大发雷霆并召来无辜的女职员当面质问：「为什么这里没有中国国旗？」

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女职员当时一头雾水，试图保持礼貌打圆场，表示国旗可能悬挂在餐厅「里面」。惟该男子在餐厅绕了一圈，确认没有五星红旗后，随即高傲地以英语警告对方：「如果你们想赚中国人的钱，请悬挂中国国旗，你知道吗？（If you want to make money from Chinese people, please fly the national flag of China. You know?）」

真相大白急删片关帐号

随着酒店方揭开「只挂世杯参赛国国旗」的真相，涉事男子在窘迫下删除影片并关闭抖音帐号。事件引发大批内地及大马网民群起耻笑。大马网民笑言：「那一排国旗中也没有大马国旗，我们自己人都没出声。」

大批内地网民则怒斥其行为是「丢脸丢到国外」，直言这场「表演式爱国」已经走火入魔，怒批他为了拍片煽动民族情绪，却连最基本的体育常识都欠奉，嘲讽指：「这是世界杯，不是联合国大会」、「国足自己不争气踢不进去，难道还要酒店帮你开后门挂国旗吗？」

事件令人联想起2024年夏天，内地网民因巴黎长荣桂冠酒店未悬挂五星红旗而发起抵制的风波，不少人感叹盲目将体育及商业活动政治化，只会自暴其短。
 

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