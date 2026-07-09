上海男童遭两恶犬疯狂撕咬 家长拼死击打狗头营救

上海市青浦区一个住宅小区近日发生骇人听闻的恶犬伤人事件。一名男童遭两只犬只撕咬拖行，男童家长趴地奋力击打狗头营救，画面触目惊心。警方通报，受伤男童送医后无生命危险，49岁狗主马某已被采取刑事强制措施，涉案犬只已被收容。

冷血路人「见死不救」

综合新京报、红星新闻及警方通报，事发于7月7日上午8时50分，位于上海青浦区育才路的一处居民屋苑。据现场目击者拍摄的惊悚影片显示，一名男童躺在地上，惨遭两只体型不小、无人牵引的恶犬疯狂撕咬。

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当时男童的女性长辈（疑似母亲）正趴在地上，死死抱住孩子试图营救。然而，两只恶犬竟强行从女子手中将男童咬住并猛烈拖拽。该女子在极度恐慌下，一边大声呼救，一边奋不顾身地抢回孩子，并不断用拳头猛烈击打其中一只狗的头部，惟该犬仍死死咬住男童不放。期间一名路过的女街坊尝试上前驱赶，而影片中一名路过的男子在现场驻足观察数秒后竟径直离去，引发网民炮轰冷血。

涉案犬只被官方收容

涉事屋苑物业管理人员今日（9日）证实，这两只恶犬并非本屋苑住户饲养，而是从隔壁屋苑窜逃进来的，事发后狗主人赶到将狗控制。

上海市公安局青浦分局通报指出，经查，49岁男狗主马某饲养的两只犬只从家中窜出后，闯入事发小区并咬伤男童腿部。受伤男童被紧急送院接受手术，目前暂无生命危险。狗主马某因未妥善管束犬只导致严重伤人，已被警方采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

