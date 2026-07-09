AI赋能无人经济扩张多领域 从香港加速走向国际

随著人工智能（AI）技术持续迭代，内地无人经济迎来规模化、多场景发展浪潮，智能零售、科研实验、自动驾驶交通等领域实现产业创新升级。银河通用、戴纳科技、文远知行等众多内地科创企业积极推动技术商业化与国际化布局，纷纷将香港作为出海拓展全球市场的核心枢纽，辐射海外地区。



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银河通用持续拓展AI机械人应用场景，将人形机械人服务于药房、医院、工厂等专业场景，并在北京王府井、颐和园等知名地标景区推出「银河太空舱」机械人便利店。银河通用CFO孙登科昨在北京表示，公司亦计划在本港商圈落地「太空舱」零售业态，期待利用香港开放包容的环境，推动机械人新业态发展并辐射全球。

「黑灯实验室」可长时间开展高精准、高重复性的实验操作。杨浚源摄

「黑灯实验室」可长时间开展高精准、高重复性的实验操作。杨浚源摄

银河通用机械人被用于便利店、医院、工厂等专业场景。杨浚源摄

银河通用机械人被用于便利店、医院、工厂等专业场景。杨浚源摄

他指出，海外市场普遍面临劳动力成本高等问题，为机械人提供了工作需求场景与价格优势，后续将积极布局海外市场的落地与拓展，包括东南亚、日韩、欧美以及中东等地。



AI为科研领域带来颠覆式效率变革，实现高危、高精密实验场景的无人化运作。戴纳科技打造AI驱动的「黑灯实验室」，依托高精度AI算法自主设计完整实验方案，搭配智能机械手臂，可长时间开展高精准、高重复性的实验操作，解决传统人工实验效率低、误差大、风险高的痛点。



戴纳科技副总裁董羽翀介绍，无人实验模式大幅压缩科研周期，可将表面活性剂、农药等复杂液体配方的研发时间，从传统的2个月骤减至48小时，极大提升科研创新效率；同时能够全面替代实验人员进入高危实验环境作业，保障人身安全。为进一步拓展国际高端科研市场，戴纳科技已在香港设立子公司，主要承担高端科研仪器进出口业务，并作为企业开拓国际市场的重要窗口。



交通出行领域，AI加速自动驾驶汽车的规模化研发训练与商业化落地。有港股「Robotaxi第一股」之称的文远知行，研发的自动驾驶的士已在广州、北京、阿布扎比、杜拜、新加坡、苏黎世等国内外城市投入商业运营。



文远知行首席执行官韩旭强调，香港具有「人才高地、创新乐园、资本沃土、沟通桥梁」的独特优势。公司于今年初获得本港自动驾驶先导牌照，已在本港公开道路开展测试；上月更进一步与冠忠巴士、吉利远程签署合作协议，共同开发面向右舵市场的原生量产Robotaxi车型，计划以本港作为商业化运营起点，逐步拓展至更多右舵市场。



驻京记者杨浚源