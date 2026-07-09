广西洪灾｜动物求生画面疯传 动物园逾百动物冲走急发「寻兽启事」｜有片

广西受台风「美莎克」及水库溃坝影响，多地遭遇严重洪涝。洪水不仅重创民生命财产，亦导致大量动物伤亡或失踪。贵港动物园被淹水深三米多，逾百只动物被冲走；横州市有养猪场1.6万头生猪被冲走，损失逾5,000万元人民币。网上流传「扳命鸭」、「毅力鸡」等动物奋力求生画面，令网民动容。



周四（9日）中午，南宁市防汛救灾新闻发布会通报，目前包括南宁六蓝水库溃口洪灾在内，广西共有39人死亡、9人失联。截至今天上午11时，南宁六蓝水库溃口洪灾已造成26人死亡（其中5人身份待确定）、失联7人。

猛兽锁笼防逃脱 三狮子溺亡

贵港动物园负责人表示，洪水来临时园区停电，为防猛兽出逃伤人，员工被迫将狮子、狗熊等猛兽区笼门锁死。最终虽成功防止猛兽外逃，惟三头狮子不幸被困笼中溺亡。洪水过后，园内草食动物几乎全部被冲散，包括斑马、驼峰牛、梅花鹿、羊驼及多种鸟类等20多种、逾百只动物失踪。

相关新闻：广西洪灾︱广东西江水位超警戒线2.7米 贵港动物园3狮「浸亡」

相关新闻：广西洪灾︱抓木机水中捞猪似玩夹娃娃 官方：不是AI︱有片

园方已发布紧急「寻兽启事」，呼吁市民若发现走失动物切勿靠近，应即时联络园方处理。目前仅寻回一只怀孕斑马及一只梅花鹿。

养猪场万六猪被冲走 损失五千万

此外，民间养殖业亦遭受毁灭性打击。横州市云表镇一家大型养殖场在六蓝水库溃坝后瞬间没顶，场内1.6万头生猪被洪水悉数冲走，损失高达5,000多万元人民币。为避免猪只淹死后污染水源，当局出动大型挖掘机加装抓具，在滚滚洪流中上演「夹娃娃式」捞猪。

同时，网上亦疯传「毅力鸡」、「坚强猪」等家禽家畜在洪水中奋力「扳命」求生的画面，顽强的生命力令无数网民动容。园方及消防部门提醒市民，部分走失动物受惊后可能具备攻击性，如发现其踪影切勿贸然靠近，应立即通知专业人员处置。

