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郭文贵对判囚30年裁决提上诉 被指骗数千名投资者$78亿

即时中国
更新时间：12:15 2026-07-09 HKT
发布时间：12:15 2026-07-09 HKT

根据美国当地时间周三（8日）公开的法庭文件，潜逃美国的中国富商郭文贵，因涉嫌诈骗数千名投资者超过10亿美元（约合78亿港元），早前被美国法院判囚30年。郭文贵已正式就此判决提出上诉。

相关新闻：逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元

郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。资料图片
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。资料图片
2026年6月29日，郭文贵在纽约曼哈顿联邦法院发表量刑陈述的法庭速写。 美联社
2026年6月29日，郭文贵在纽约曼哈顿联邦法院发表量刑陈述的法庭速写。 美联社
郭文贵Twitter帐号首页2017年当时的截图。 美联社
郭文贵Twitter帐号首页2017年当时的截图。 美联社

综合《法新社》、《彭博社》及《纽约时报》等媒体报道，据最新公开的法庭记录显示，郭文贵已于上周四（2日）提交上诉申请，对其定罪及30年监禁的判决表示不服。该份简短的上诉申请书中，目前并未具体列明上诉的理据。

郭文贵出身中国房地产业，2014年逃往美国并申请政治庇护。他此后在社交媒体广泛发文发片，以披露中国政商黑幕及反共形象自居，一度大受海外异议人士欢迎。中国政府随后则向他发出通缉，指控其涉嫌行贿、掳人勒赎及诈欺。

2020年，郭文贵创办GTV Media Group并借此吸金逾3亿美元。随后大批投资者指控其涉及诈骗，引起美国司法部及联邦调查局（FBI）注意并展开高调调查。

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