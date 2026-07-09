广西洪灾｜网传鸵鸟颈被误认巨蛇出逃 当地人证清：蛇在水里游

受到台风「美莎克」带来的极端暴雨侵袭，广西南宁横州市近日爆发严重洪涝，在多处村庄被淹、群众急需救援之际，网络上亦出现多则与灾情相关的夸张谣言。



日前网上疯传一张「洪水淹没养蛇场，大量巨蛇挺直身体游水」的惊悚影片，引发灾区民众极度恐慌。然而经当地志愿者及现场救援人员实地核实，证实该处实为一个被洪水淹没的鸵鸟养殖场，露出水面的并非巨蛇，而是鸵鸟伸长求生的颈部。官方随即公开辟谣，并针对「鳄鱼逃出」、「大量尸体被冲下」等连串谣言进行全面反驳。

义工：蛇在水里不会站那么高

综合《羊城晚报》等内报报道，受六蓝水库及云表水库漫顶影响，横州市云表镇低洼地区被淹没。近日内地网上流传一段混浊黄泥水中，有十多个黑色「长条状物体」高高立起移动的影片，部分网民因先前听闻有养蛇场被毁，纷纷联想并误认是巨蛇出逃。

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现场志愿者随即澄清，网传影像实为独田村附近被淹的鸵鸟场，当时洪水已淹至鸵鸟背部，牠们为了呼吸只能奋力将头颈伸出水面。志愿者无奈笑称：「确实是鸵鸟，蛇在水里游，头绝对不会立得那么高。」

「鳄鱼逃脱、尸体冲下」纯属伪造不实

除鸵鸟被误认外，广西网络举报平台及《羊城晚报》亦针对连串不实言论进行辟谣。针对「大量鳄鱼从养殖场逃出」的影片，官方证实其为外地多年前的旧素材，属恶意嫁接拼凑；而有网民黄某珍在网上声称「见到大量尸体被冲下」的言论，经警方调查，证实其因着急寻找失联家人而夸大其词，已被警方依法批评教育。

至于外界高度关注的「抗蛇毒血清告急」传闻，横州市人民医院正式回应，作为南宁市蛇毒救治网络中心之一，院内抗眼镜蛇毒血清等重点药品储备极其充足，南宁供应商更可24小时紧急调拨，呼吁公众停止转发不实信息，切勿造谣、信谣，避免引发不必要的社会恐慌。