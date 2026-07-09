广西洪灾｜河南公益人「漂流哥」连夜驾车1200公里 6000份烩面送暖

无情洪水冲毁家园，民间大爱却温暖了整个灾区！受台风「美莎克」带来的极端暴雨影响，广西多地近日爆发严重洪涝，道路、电力及网络中断，多处灾区一度面临物资运送困难、灾民断水断粮的困局。



在这艰难时刻，曾多次自费奔赴各省救灾的河南著名公益人士、人称「漂流哥」及「烩面哥」的赵占胜，在收到灾区求助后自费携带6,000人份量的河南烩面食材，与队友连夜狂飙1,600公里奔袭广西，在昨日（8日）清晨抵达受灾群众安置点，生火连煮15大锅烩面，让上千名受困群众及一线救援人员吃上了第一口热饭。

灾民排长龙大赞：暖胃又暖心

现年50多岁的赵占胜是河南汝阳神鹰救援队的保障部长，从事公益救援已逾20年。7月6日晚，他收到广西灾区发出的紧急后勤保障邀请函，得知当地灾情极其严峻。他随即自费筹集了6,000人份量的烩面食材。

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7日上午8时许，他与两名队友驾车由河南洛阳出发。为了让灾民能尽快吃上热食，三人星夜兼程，在高速公路上轮流驾驶、不眠不休。历经整整22个小时的长途跋涉、跨越1,600多公里，终于在8日清晨6时半抵达南宁及钦州的受灾群众安置点。

清晨空降安置点连开15大锅

抵达现场后，赵占胜发现安置点内大量刚被撤离、浑身湿透的受灾群众均未进食，部分人更已挨饿大半天。赵占胜即在空地上支起大铁锅、劈柴生火，于早上7时许准时开饭。

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赵占胜一口气连煮了15大锅配料满满的河南特产烩面，让超过1,000名受灾群众和救援队员在寒冷潮湿的清晨吃上了暖胃的热食，排队领面的灾民纷纷大赞「太感动了」。赵占胜感性表示，灾区实际情况比想像中严峻，他将会连日驻守灾区，若食材不足会继续自费补给，誓要全力保障灾民的后勤热食。