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湖北龙卷风︱一家三口被卷走堕大厦平台身亡 幸存14岁儿子全身被玻璃窗割伤

即时中国
更新时间：09:30 2026-07-09 HKT
发布时间：09:30 2026-07-09 HKT

周一（6日)晚，湖北省东部多个地区遭遇极端强对流天气袭击，狂风暴雨及雷暴大风席卷多地，部分乡镇甚至出现了破坏力极强的龙卷风，造成严重灾情。在鄂州市，一户居住在高层住宅的一家三口，在试图关闭窗户时不幸被强风连人带窗卷出室外，坠楼身亡，仅留下一名受伤的大儿子，境况令人唏嘘。

悲剧发生于鄂州市一个名为「名门世家」的屋苑。遇难者家属秋女士（化姓）事后向媒体忆述了堂妹一家遇难的悲惨经过。秋女士表示，堂妹与丈夫（任职教师）育有两名分别十四岁和九岁的儿子。事发当晚，狂风暴雨突至，堂妹夫妻二人见状随即合力上前关闭阳台窗户，九岁的小儿子当时亦在一旁。

大儿子被玻璃割伤

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岂料，在极端强风的猛烈冲击下，整面窗户瞬间全部脱落。仅在短短数秒内，夫妻二人连同小儿子一同被狂风无情地卷出窗外，直接坠落至大厦三楼的平台。与此同时，客厅内的沙发、雪柜及餐桌椅亦被强风一同卷出，多件重物直接压在堂妹夫的头部。

事发时，十四岁的大儿子因在住宅另一侧关闭窗户而避过一劫。期间，他被震碎的玻璃割伤，全身是血地跑回房间躲避。待风势稍为平息后，他走出房间寻找家人，却发现父母与弟弟均不见踪影。他随即下楼寻找，赫然发现三名至亲已血泊淋漓地倒卧在三楼平台上，当场死亡。

屋内家私全被卷走

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秋女士痛心表示，堂妹夫身世坎坷，三岁时父亲便已离世，全靠母亲含辛茹苦将他与姐姐抚养成人。目前，幸存的大儿子正由其姑姑及父亲学校的老师共同照顾。为了不让年事已高的祖母承受打击，亲属至今仍未敢将这宗灭门噩耗相告。

据悉，遇难的堂妹夫妇于两年多前，以约七十多万元人民币购入该个二手单位。由于当时资金紧张，全家未作重新装修便直接迁入。秋女士透露，家属目前尚未联络前业主，暂不清楚该扇发生致命脱落的窗户，究竟是由发展商统一安装，还是前业主在装修时自行改装。地方政府及警方目前已介入调查事故原因。

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