中西生活模式交融 港成国家科技走向世界枢纽

香港是内地科技企业首次公开招股（IPO）的热门上市地。云迹科技（02670）首席发展官谢云鹏前日表示，香港融合中西生活模式与营商环境，更易获得全球市场认同，已然成为中国科技面向世界的展示窗口、走向世界的重要枢纽，公司会将香港作为服务机械人「练兵场」，借此提升海外客户对产品接受度。中科闻歌（01956）董事长王磊亦认为，香港高度国际化的营商氛围，便于企业贴合海外用户使用习惯。

「对接『十五五』发挥新优势」采访团前日和昨日走访多间北京高科技企业。谢云鹏指出，香港带给科创企业最核心的价值在于全方位「连接能力」，覆盖业务拓展、资本市场、技术研发、海外场景适配等多重维度。由于内地与海外市场应用场景、使用环境差距显著，期盼香港可以供给丰富落地场景，完成产品实地测试与验证，以此增强海外客户对产品的信任；公司亦希望探索机械人伦理领域，完善适配海外市场的行业标准与规范。

云迹科技长期专注服务型机械人，目前全球有4万多间企业使用其服务。谢云鹏称，云迹科技在香港已落地多个应用场景，包括酒店、养老、办公等，亦与养和医院、伊利沙伯医院合作探索医疗场景应用。未来将打通垂直空间与物联生态，实现跨楼层、全场景智能调度。

王磊指出，选择赴港上市旨在依托香港成熟的国际化资本市场，拓宽融资路径，同时助力产品开拓海外市场；未来愿参与大湾区与北部都会区发展建设，致力成长为全球企业决策AI赛道的行业标杆。

中科闻歌上月26日在本港上市，被称作「决策大模型第一股」，专注于复杂资料分析及AI辅助决策。王磊称，公司已与本港科创企业合作，其AI for Science模型亦有同本港大学交流，希望让本港科研界用上相关模型，助力科研发现。

驻京记者杨浚源