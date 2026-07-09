Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中西生活模式交融 港成国家科技走向世界枢纽

即时中国
更新时间：09:30 2026-07-09 HKT
发布时间：09:30 2026-07-09 HKT

香港是内地科技企业首次公开招股（IPO）的热门上市地。云迹科技（02670）首席发展官谢云鹏前日表示，香港融合中西生活模式与营商环境，更易获得全球市场认同，已然成为中国科技面向世界的展示窗口、走向世界的重要枢纽，公司会将香港作为服务机械人「练兵场」，借此提升海外客户对产品接受度。中科闻歌（01956）董事长王磊亦认为，香港高度国际化的营商氛围，便于企业贴合海外用户使用习惯。

「对接『十五五』发挥新优势」采访团前日和昨日走访多间北京高科技企业。谢云鹏指出，香港带给科创企业最核心的价值在于全方位「连接能力」，覆盖业务拓展、资本市场、技术研发、海外场景适配等多重维度。由于内地与海外市场应用场景、使用环境差距显著，期盼香港可以供给丰富落地场景，完成产品实地测试与验证，以此增强海外客户对产品的信任；公司亦希望探索机械人伦理领域，完善适配海外市场的行业标准与规范。

云迹科技长期专注服务型机械人，目前全球有4万多间企业使用其服务。谢云鹏称，云迹科技在香港已落地多个应用场景，包括酒店、养老、办公等，亦与养和医院、伊利沙伯医院合作探索医疗场景应用。未来将打通垂直空间与物联生态，实现跨楼层、全场景智能调度。

王磊指出，选择赴港上市旨在依托香港成熟的国际化资本市场，拓宽融资路径，同时助力产品开拓海外市场；未来愿参与大湾区与北部都会区发展建设，致力成长为全球企业决策AI赛道的行业标杆。

中科闻歌上月26日在本港上市，被称作「决策大模型第一股」，专注于复杂资料分析及AI辅助决策。王磊称，公司已与本港科创企业合作，其AI for Science模型亦有同本港大学交流，希望让本港科研界用上相关模型，助力科研发现。

驻京记者杨浚源

最Hit
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
13小时前
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
10小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
14小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
14小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
21小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
17小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
15小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
23小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
19小时前