景区笋工｜月薪6万招「云海观察员」 河南老君山住30天

河南老君山景区昨日发文，以6万元（人民币，下同）月薪面向全国网友招募一名「云海观察员」。工作人员指，希望找一个人住进山顶30天，每天看云拍云，包吃饭住宿。

每天拍摄一条短视频

老君山景区发布推文，称每年的7至8月是景区云海出现频率最高、观赏效果最佳时期，为更好记录云海变化，给广大网友及时呈现老君山云海奇观，景区面向全国网友招募一名「云海观察员」。

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景区指，这名「云海观察员」需于7月16日至8月15日期间在老君山山顶住30天，每日观测云海变化，每天拍摄制作并分享至少一条云海短视频。招募报名时间从即日起至7月15日，报名者可在抖音平台发布原创参与视频，并带指定活动话题「河南老君山招募云海观察员」或「我要去老君山做云海观察员」，最终以话题下视频点赞量为主要评选依据。

景区工作人员称，这是景区首次发布这样的通知，被选中后会有工作人员与获奖者联系，「主要是要原创内容」。

