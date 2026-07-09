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科创新贵涌购深圳千万级豪宅 90后成主力看重通勤效率邻里背景

即时中国
更新时间：08:33 2026-07-09 HKT
发布时间：08:33 2026-07-09 HKT

科创新贵撑起深圳豪宅市场！深圳多名地产经纪近日透露，千万元级豪宅客群结构出现转变，大批买家为晶片、AI、半导体、智能制造等科企创办人及管理层，其中不乏90后、95后买家。与传统行业富豪不同，这群科创新贵更看重通勤效率、全屋智能家居，以及邻里背景相似的高端社区。业内专家分析，国家政策加速科创企业上市融资，快速催生了大批新富，带动深圳豪宅市场升温。

内媒第一财经报道，今年上半年，深圳南山资深地产经纪人杨晓（化名）负责的3间核心区中介门店创下近6年来最好成绩，月均成交数在10至12套。这些千万级房源的购房者，约8成来自晶片、AI、半导体、智能制造等相关产业。比如一位从事内存条销售生意的客户，5月简单看过楼层和户型图后迅速出手，订下一套总价千万级的学区房。

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位于光明区的龙湖观萃于5月3日开售，推出的92套房源当日售罄。（深圳新闻网）
位于光明区的龙湖观萃于5月3日开售，推出的92套房源当日售罄。（深圳新闻网）

 

深圳湾超级总部基地焦点新盘「中海安缇」上月底首度开售。72伙、面积逾2100方呎的大平层豪宅单位，每伙均价逾3500万（人民币，下同），开售首日即罄。其中，约2成买家来自科技互联网行业、约5成为金融从业者。

深耕深圳湾、蛇口豪宅市场逾15年的业内人士赵先生亦坦言，高端物业买家结构已彻底转变，过去1年成交个案中，逾5成买家未满40岁，多为科技公司创办人、技术合伙人及大型科技企业管理层。他们平日穿搭简约休闲，没有传统老板的厚重商务气场，看房直奔核心需求，很少在议价上过多纠缠。

股权套现多选择全额付款

对比传统行业买家，科创新贵置业取向特色鲜明。厚重浮夸的古典装修不再被青睐，极简现代的空间设计、灵活可变的室内格局成为首选；全屋智能中控系统、恒温恒湿人居配置、智能安防体系是看房时必核验的硬条件。相对私密性强的独立大宅，他们更偏好邻里同为科技从业者的高端社区，看重圈层内资源交流合作可能。他们也很看重效率和体验，其中地段离职场的通勤时间是硬指标。

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杨晓指出，科创新贵财富多来自股权套现、项目分红，因此多选择全额付款，「有些新科技上市公司高管月收入可能约万元，买千万以上房子的月供可能会在十几万，超出其收入水平，而股权变现后一次性付款就免去了按揭压力。」

市场热潮背后离不开科技板块造富效应。今年上半年，A股AI算力、半导体、电子板块多只股份升幅逾5倍，相关股东陆续减持套现。以深圳存储晶片企业江波龙为例，去年下半年至今，公司股东、员工持股平台及高层累计套现超40亿元。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析，国家出台多项扶持政策鼓励晶片、AI、储能企业上市融资，风投、私募投资者陆续实现退出，快速催生了大批新富阶层，带动深圳高端住宅购买需求持续升温。

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