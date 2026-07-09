广西洪灾︱广东西江水位超警戒线2.7米 贵港动物园3狮「浸亡」

广西暴雨令西江水位连日上涨，已超警戒线达2.7米，预计周四凌晨会出现20.5米洪峰。广西贵港动物园则遭逾3米洪水淹没，被锁在笼中的猛兽伤亡惨重，最少3只狮子死亡，熊、狼等伤亡待查。二十多种草食动物则大部份被冲走，损失最少500万人民币。

周四凌晨现20.5米洪峰

广西连日暴雨，影响广东西江上游来水，封开县江口镇的监测站水位连日来持续上涨，已超过20米。广东水文局7日已发布洪水红色预警，并预计9日凌晨出现20.5米左右的洪峰水位，超越警戒线2.7米。

肇庆市及中山市分别派出工作组、救援队伍以及救援装备等应对。

广西水灾方面，贵港动物园向外求助，提醒民众发现走失动物，切物走近，免生危险，应立即知园方处理。

动物园老板王女士向「智慧新闻」表示，动物园被3米高洪水淹没，全园坍塌，损失估计500万元。

有工作人员指，洪水来临前，老板怕猛兽走失伤人，下令将笼子锁死，结果已有3只狮子溺毙，其他棕熊、狗熊、狼等的伤亡待统计，二十多种草食动物走失，暂时只找回一只梅花鹿。

当地民众则发现有一只斑马走失，经通报园方，证实是动物园的一只怀孕斑马。