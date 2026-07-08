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广西汉卖菜弄丢两岁女含恨而终 事主35年后寻亲上午登记下午相认

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更新时间：21:34 2026-07-08 HKT
发布时间：21:34 2026-07-08 HKT

广西有父亲35年前忙于卖菜，给了1毫子给不足两岁的女儿钟奉玲去买包子，结果一去无回头。父亲寻女数十年无果，含恨而终。女儿知道自己身世后，上午登记寻亲，下午胞妹即发现相认，一家团员后始发现，当年钟奉玲走失的地方，原来只是在当面街，但阴差阳错却离家35年。

给女儿一毛钱买包成遗憾

综合内媒及宝贝回家等寻亲组织，1989年生的钟奉玲，是广西玉林人。1991年一家租住南宁，父母在水街卖菜维生。

同年某日，钟父忙于做生意，给了一毛钱钟奉玲，让她自己买包子。不过，钟奉玲离开后便没回来，钟父遍寻不见，数十年来不断找寻爱女。

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35年后，被收养的钟奉玲，已改名崔宁，在广西百色德保县生活。当她知道自己身世后，立即求助寻亲组织，希望找回亲生父母，早上登记，下午便获胞妹回复相认。

养母称曾即场广播寻人

经DNA确认，崔宁7日回到玉林正式认祖归宗。据她表示，养母当年到南宁服装批发市场入货时，发现崔宁站在一旁大哭，于是透过市场广播系统寻人，但在对面街的钟父却不知晓。

由于无人认回崔宁，于是带到德保县抚育。崔宁指，从小养父母一直很痛钖自己，是在爱中长大。

崔宁认亲的消息，引起网民关注她的养母当年为何一直未有报警，收养程序、孩子户籍登记的办理过程等是否合法，但目前均未有进一步说明。

 

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