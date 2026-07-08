办公室¥900请清洁要员工出钱 网民：我们都是自己打扫

办公室有清洁姐姐帮忙打扫，在香港是常识，在内地却不然。网络近日有人分享一条聊天截图，有公司居然要求员工摊分请保洁阿姨¥900的月薪，引起网民热烈留言。大部份人认为此要求闻所未闻和不合理，但也有不少人反映，自己要像学生值日般，清洁公司。

聊天截图显示，是某公司咨询员工聘用清洁姐姐的意见，截图指，有愿意应聘的清洁姐姐要求月薪900元人民币，服务内容包括每日拖地、换垃圾袋，长假前提前打扫办公室等。

截图指，按员工人数平均计，每人每月要付¥30元，要求同事就是否请保洁阿姨投票。

网民就此事反应热烈，「离谱，闻所未闻」、「不离谱，我们公司还没保洁呢，自己倒垃圾」、「保洁薪资凭啥员工分摊」、「我们公司一直都是员工出钱请保洁」、「我司一直这个样子，最近把保洁也辞了，自己打扫卫生」、「还好意思叫公司吗？叫合作社吧」、「我们愿意出点钱公司都不请保洁阿姨，现在我们还像上学时候那样，有卫生值日表」、「付费上班是吧」、「上班自备桌椅是吧」、「请不起的话，真的也可以不开公司了 」。