广西洪灾︱抓木机水中捞猪似玩夹娃娃 官方：不是AI︱有片

广西连日暴雨引发严重洪灾，截至8日中午已有6人遇难16人失踪，37.5万人受灾。动物园、养殖场大量动物被洪水冲走，南宁有村民用抓木机将在河道漂浮的走失猪，逐一像玩夹娃娃机般从水中捞出，神乎其技的捉猪影像在网上疯传，成为灾情中一则佳话。当地官方回应指，相关影片确有其事，不是AI生成。

有村民损失1.6万头猪

广西连日暴雨加上有水坝决堤，洪水冲入动物园、养殖场，令大量动物、猪只甚至毒蛇「脱笼而出」，有民众被蛇场逃出的眼镜蛇咬中，甚至死亡。



相关新闻：广西洪灾︱女村民遭毒蛇咬死 祖传蛇药诊所成热搜

横州市云表镇旭堂村谢先生向极目新闻表示，因没想到六蓝水库溃坝，家中木厂、猪场被冲毁，1.6万头猪全部冲走，估计损失达半亿人民币。

网上则流传多条影片，显示在南宁宾阳县南宁宾阳县一道桥梁，有一部重型抓木机，伸出长长吊臂到水流急速的河面上，逐一将上游冲来的家猪，像夹娃娃一样捞回水面。

有现场村民向红星新闻表示，猪只是上游养殖场的，任由牠们在河中漂浮，早晚会被淹死，届时会发臭发胀，污染河道，所以动用抓木机将牠们捞起。

该村民指，捞猪最大难度，是控制抓木机力度，力度不足猪会逃出，力度太大又会把猪夹死。

目前，村民已成功在水中捞出8头失猪，暂安置在村民家中。



宾阳县有关部门向南都N视讯证实事件，现场为洋桥镇赤坭村委高芹村三级路桥，「不是AI生成视讯」。