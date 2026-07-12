奇案解密︱东莞18岁打工妹被送殡仪馆险遭火化 10年后重回旧地跪谢救命恩人

连串的不幸，令贵州姑娘陈翠菊在18岁时，被送到殡仪馆险遭活生生火化。频频遇到贵人，又让陈翠菊及时获救，「重生」成为国画家。陈翠菊对救命恩人念念不忘，在获救十年成为薄有名气的画家后，重返东莞跪谢当日把她在火化车间救回的恩人。

营养不良晕倒被当无名女尸

陈翠菊的离奇复活故事，要从1995年7月说起。出生于贵州榕江县忠诚镇干榜寨的她，因为家贫，18岁时南来广东东莞到工厂打工，但自幼营养不良的她，长途跋涉到广东，水土不服，便要带病入电子厂工作。



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不舍得花钱看医生，又怕请病假的她，令身体状况不断变差，至1995年7月某日，陈翠菊外出时与工友走散迷路，在饥饿、疾病和酷暑交煎下，她终不支晕倒在一条小河沟边。

由于陈翠菊当时极度虚弱瘦小，晕倒后又失禁，民警到场后，面对发出恶臭、混身污秽的陈翠菊，未能检出生命体征，以为她已经死去，加上没有身份证，便当作「无名女尸」处理，送到东莞殡仪馆准备火化。

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殡仪馆工人何亚胜在1995年7月27日，准备把陈翠菊送入火化炉时，突然看到这具女尸肚部似有微弱起伏，大惊之下细心观察，看到陈翠菊手指又轻轻抽动了一下，鼻子又流出微乎其微的温热气息，确定无名女尸真的「复活」了，于是急忙报警，将她送到东莞附城医院（今东莞东城医院）抢救。

医院垫支费用全力抢救

经诊断，陈翠菊当时已严重脱水、器官功能衰竭、全身多处感染，生命危在旦夕，但因她当时无人知其身份、又没有亲人，令医院曾担心抢救陈翠菊会收不回高昂治疗费，幸在院长李满卢一锤定音，要不惜代价救人为先，医药费由医院垫支。



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陈翠菊终在全院悉心救治，垫支2万多元费用后，挽回了生命，在留医3个月后，于当年10月，穿著李满卢买给她的新衣服，以及医院给的800元路费，起程回老家。

东莞的何亚胜、李满卢两位贵人，救了陈翠菊的命，远在浙江的美术老师陈仲濂，则让没有文化又家贫的陈翠菊「重生」，踏上艺术新跑道。

浙江画家义助授艺

陈仲濂当年从新闻看到陈翠菊奇迹不死的故事后，深受感动，于是寄信给媒体，联络上陈翠菊，表示愿意资助她读书学画脱贫。

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陈翠菊于是再度离开家乡，到了浙江金华的培英学校，跟随陈仲濂学画。经十年苦练，陈翠菊的作品在全国或国际比赛上多次获奖，被选出到美国、南韩、马来西亚等30多个国家和地区巡回展出，获世界艺术家协会特聘为高级画师。

2006年，薄有成绩的陈翠菊，带著锦旗和画作重回东莞，找到当年救助她的恩人，当面跪谢，为这个离奇「复活」故事，再添暖意。