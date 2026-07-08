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深圳gaga益田店︱狗仔扒枱闻蛋糕惹争议 「宠物友善餐厅」销毁全部餐具整改

即时中国
更新时间：16:54 2026-07-08 HKT
发布时间：16:54 2026-07-08 HKT

打着「宠物友善（Pet-friendly）」旗号的餐厅，卫生底线究竟在哪里？深圳中高端连锁轻食品牌「gaga」近日惊爆「人狗共餐」的食安风波。有消费者在社交平台发布影片，指gaga深圳一间分店内，一只佩戴牵引绳的宠物狗竟然将前爪直接搭在餐桌上，并凑近狂闻盛有蛋糕的餐碟，随即引发网民强烈质疑。深圳市市场监督管理局今日（8日）证实，涉事门店已被警告处罚，并责令限期整改。

市监局介入

据《南方都市报》报道，涉事门店为「gaga（深圳南山益田假日广场店）」。门店工作人员证实，上述事件发生于7月3日，当时宠物主人因暂时离开前往洗手间，导致无人看管的狗只出现扒桌行径。事发后，门店已于第一时间将涉事餐具全部报废销毁，并对现场进行了全面消毒。

深圳市市监局南山局表示，执法人员已于7月6日前往门店进行实地核查。因该店未能妥善管理入店宠物，违反食品安全规定，已对其作出警告，并要求其加强就餐区的定时巡检，杜绝同类隐患，若复查时整改不到位或再犯，将面临从严处罚。

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网民：「宠物友善」不等于不管理

人均消费近百元人民币的「gaga」在内地拥有111间门市。创办人冯敏将其定位为社交型轻餐饮，以果茶搭配西式简餐为主。在小红书等社交平台上，不少食客将gaga视为「宠物友善餐厅」，并纷纷带同宠物前往「打卡」。

然而，部分网民指出，不少热门贴文中甚至出现宠物身体直接接触餐桌的画面，怒斥「宠物友善不等于不进行卫生管理」，认为餐厅必须严格区分人畜用餐区域及餐具，引导市民文明就餐，以守护广大消费者的用餐安全。
 

 
 
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