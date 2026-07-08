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栋笃笑红人埃克后台偷拍短裤女 行家唐香玉发动声讨遭判强制道歉

即时中国
更新时间：15:25 2026-07-08 HKT
发布时间：15:25 2026-07-08 HKT

内地脱口秀（栋笃笑）界惊爆一宗引发全网舆论沸腾的「名誉权」官司后续！知名女栋笃笑演员唐香玉，因拒绝向涉及偷拍性骚扰疑云的男同行埃克（本名艾克拜尔·阿尔肯）公开道歉，于昨日（7日）被法院依法采取「强制执行」并公开判决书，事件随即冲上微博热搜。

据内媒封面新闻报道，唐香玉虽然已足额支付2.5万元人民币（下同，约2.7万港元）的赔偿金，但她坚拒公开道歉。大批网民纷纷为其发声力撑，痛批判决令「偷拍者反败为胜」，再度引发社会对女性维权与法律边界的激烈辩论。

风波起因

这场风波始于2023年12月的栋笃笑圈公案。当时有演员爆料，指男演员埃克在上海「魔脱喜剧」演出后台，涉嫌偷拍一名女演员穿着短裤的照片，随后发到男演员群组内评头论足，甚至出现「怪她穿短裤激发欲望」等带有「受害者有罪论」的言论。

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当时并非直接受害者的唐香玉义愤填膺，于12月9日发表长文《实名抵制 拒绝性骚扰 拒绝受害者有罪论》，联合多名女演员及十多家栋笃笑俱乐部联署抵制埃克。魔脱喜剧随后亦发表声明，宣布永久取消与埃克的一切合作。

偷拍男反告名誉侵权

然而两年后，剧情却迎来戏剧性逆转。埃克以名誉权受损为由将唐香玉告上法庭。法院经审理后认为，唐香玉并非性骚扰的直接当事人，其信息主要来源于「得知」，在法律上缺乏直接证据去定性「性骚扰」；而其公开点名及大范围联合抵制，已超出了舆论监督的合理边界，因此判决唐香玉侵害名誉权罪成，须删除文章、赔偿2.5万元并公开道歉。

判决生效后，唐香玉迅速赔付了2.5万元，却始终拒绝撰写公开致歉声明。她表示，一旦道歉即等同否定当初为女性发声的立场，亦会对被偷拍的女受害者造成二次伤害，因此宁愿被法院强制执行也绝不妥协。

报道指，舆论目前呈现一面倒支持唐香玉的态势，不少法律学者及网民直言，此判决恐产生「寒蝉效应」，令未来女性面对不公时因恐惧名誉权诉讼而选择保持沉默。
 

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